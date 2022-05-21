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    Люди з тюрем ідуть на фронт. Нардеп оцінив масштаби «воєнної амністії»

    Залучення в'язнів до спротиву агресору не є масовим - Люди з тюрем ідуть на фронт. Нардеп оцінив масштаби «воєнної амністії»
    Залучення в'язнів до спротиву агресору не є масовим
    фото з відкритих джерел

    Сергій Іонушас заявив, що тих осіб, яких випустили з-за ґрат боронити країну, ще судитимуть

    Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні багато засуджених громадян закликали владу дозволити піти їм захищати Батьківщину. У відповідь на це Офіс президента та Міністерство юстиції заявили, що відпустять воювати в’язнів з бойовим досвідом та колишніх учасників АТО й ООС. Водночас це не означає, що після завершення війни їх помилують. Про це заявив голова парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас в інтерв'ю «Главкому».

    «Ви знаєте, що багато людей, стосовно яких було обрано запобіжні заходи, зараз мають законну можливість щодо їхнього скасування та зі зброєю в руках ідуть боронити державу. Тобто тут присутня морально-психологічна складова для колишніх злочинців», – сказав він.

    Іонушас пояснив, що залучення в'язнів до спротиву агресору не є масовим. Такі рішення ухвалюються в індивідуальному порядку за клопотанням прокурора. Є випадки, коли ця норма не застосовується: зокрема, до осіб, які скоїли тяжкі та особливо тяжкі злочини, – вбивства, злочини щодо нацбезпеки.

    Водночас нардеп зауважив, що так звана «заміна запобіжного заходу» на «бажання боронити нашу країну» не є звільненням таких осіб від кримінальної відповідальності.

    «Після нашої перемоги, коли судді повернуться до розгляду справ стосовно цих людей, за наявності обставин та складу злочину, вони можуть бути й не звільнені від кримінальної відповідальності. Але з урахуванням пом’якшувальних обставин їм може буде призначене покарання нижчого рівня», – сказав Іонушас.

    Нагадаємо, раніше Іонушас пояснив, скільки в Україні вже затримано колаборантів.

    Читайте також інтерв'ю: Що світить Шарію? Інтерв'ю з головою правоохоронного комітету Верховної Ради
    Теги: росія окупанти АТО війна Україна в'язниця окупація Сергій Іонушас #stoprussia
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    Люди з тюрем ідуть на фронт. Нардеп оцінив масштаби «воєнної амністії»