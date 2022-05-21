Люди з тюрем ідуть на фронт. Нардеп оцінив масштаби «воєнної амністії»

Сергій Іонушас заявив, що тих осіб, яких випустили з-за ґрат боронити країну, ще судитимуть

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні багато засуджених громадян закликали владу дозволити піти їм захищати Батьківщину. У відповідь на це Офіс президента та Міністерство юстиції заявили, що відпустять воювати в’язнів з бойовим досвідом та колишніх учасників АТО й ООС. Водночас це не означає, що після завершення війни їх помилують. Про це заявив голова парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас в інтерв'ю «Главкому».

«Ви знаєте, що багато людей, стосовно яких було обрано запобіжні заходи, зараз мають законну можливість щодо їхнього скасування та зі зброєю в руках ідуть боронити державу. Тобто тут присутня морально-психологічна складова для колишніх злочинців», – сказав він.

Іонушас пояснив, що залучення в'язнів до спротиву агресору не є масовим. Такі рішення ухвалюються в індивідуальному порядку за клопотанням прокурора. Є випадки, коли ця норма не застосовується: зокрема, до осіб, які скоїли тяжкі та особливо тяжкі злочини, – вбивства, злочини щодо нацбезпеки.

Водночас нардеп зауважив, що так звана «заміна запобіжного заходу» на «бажання боронити нашу країну» не є звільненням таких осіб від кримінальної відповідальності.

«Після нашої перемоги, коли судді повернуться до розгляду справ стосовно цих людей, за наявності обставин та складу злочину, вони можуть бути й не звільнені від кримінальної відповідальності. Але з урахуванням пом’якшувальних обставин їм може буде призначене покарання нижчого рівня», – сказав Іонушас.

Нагадаємо, раніше Іонушас пояснив, скільки в Україні вже затримано колаборантів.