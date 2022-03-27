Путін відправив «Росгвардію» на утилізацію в Україну і побажав удачі

Для Кремля російські військові є лише гарматним м'ясом

Диктатор привітав зі святом силовий підрозділ, представники якого тисячами зараз гинуть в Україні

Президент РФ Володимир Путін привітав співробітників «Росгвардії» з професійним святом та подякував тим, хто бере участь у «військовій спецоперації» в Україні.

Путін шанобливо звернувся до російських окупантів, наголосивши, що створена шість років тому «Росгвардія» стала важливою надійною ланкою в єдиній державній системі забезпечення законності і правопорядку, захисту прав та інтересів громадян Росії.

«Ви вносите значний вклад в боротьбу з тероризмом та екстремізмом, організованою злочинністю. Своєю щоденною службою рос гвардійці намагаються примножити найкращі професійні традиції. Сьогодні хочу звернутися окремо до підрозділів «Росгвардії», які беруть участь у військовій операції на території Донбасу та України. Реальна бойова ситуація пов’язана з підвищеним ризиком. Добре знаю, як ви дієте у цій ситуації. Ви дієте мужньо та професійно, рішуче та безстрашно, проявляючи героїзм, грамотно і чітко вирішуєте усі складні завдання. Наша країна пишається кожним із вас», – наголосив диктатор, прекрасно розуміючи, що російські окупанти гинуть на території України тисячами. Але для Кремля російські військові це просто-напросто гарматне м'ясо.

Нагадаємо, що від початку масштабного вторгнення на територію України російські окупанти вже втратили 15800 осіб, 530 танків та 108 літаків.

Раніше йшлося про те, що російські окупанти продовжують зазнавати значних втрат особового складу та техніки. Вони безславно гинуть на українській землі.

Додамо, що за даними російської служби BBC, трупи російських солдатів звозять у білоруський морг навіть не в холодильник, а до звичайного приміщення – 5 на 5 квадратних метрів.

Раніше стало відомо, що у Білорусі усі морги забиті тілами убитих чеченців.

Днями активісти Росії провели акцію, закликаючи забрати трупи російських солдатів з України.