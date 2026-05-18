Чернишов вперше прокоментував підозру щодо ймовірної легалізації коштів на «Династії»

Колишній топурядовець не визнає провини

Віцепремʼєр-міністр – міністр національної єдності України у 2024-2025 роках Олексій Чернишов вперше публічно відреагував на нову підозру НАБУ. Про це йдеться у публікації «Главкома» «Транш від МВФ» і пісок зі цвинтаря. Нові подробиці будівництва скандальної «Династії».

12 травня антикорупційні органи заявили, що Чернишов начебто був організатором схеми з легалізації 460 млн грн на елітному будівництві котеджного містечка «Династія» у Козині під Києвом.

У письмовому коментарі «Главкому» ексвіцепрем’єр зазначив, що підозру вважає необґрунтованою та такою, що базується переважно на припущеннях і трактуванні окремих господарських взаємовідносин, а не на прямих доказах вчинення кримінального правопорушення. Також додав, що не визнає провини.

«Я дійсно мав стосунок до земельної ділянки та початкового етапу планування девелоперського проєкту ще до переходу на державну службу. Йшлося про стандартний інвестиційно-девелоперський проєкт, який реалізовувався відповідними компаніями та учасниками ринку. Після переходу на державну службу наприкінці 2019 року я вийшов зі складу власників компанії, відповідно до вимог законодавства та не брав участь в управлінні проєктом. Водночас між мною та компанією залишалися фінансові взаємовідносини, пов’язані з раніше інвестованими коштами, які мали бути повернуті після завершення будівництва та реалізації об’єктів», – пояснив Чернишов.

Також колишній топурядовець зауважив, що минулого тижня Вищий антикорупційний суд обирав запобіжні заходи для чотирьох працівників компанії у межах цього провадження. Слідство просило тримання під вартою та застави у розмірі від 20 до 120 млн грн. «Ми розцінюємо такі вимоги як очевидний тиск з боку слідства, оскільки йдеться про суми, які є абсолютно неспівмірними з реальним майновим станом цих людей. Суд не підтримав найжорсткіший сценарій – жодного з фігурантів не взяли під варту, а розміри застав були зменшені, хоча й залишаються надмірними для підозрюваних», – підсумував свою позицію Олексій Чернишов.

Додамо, що НАБУ і САП оголосили підозру Олексію Чернишову за ч. 3 статті 209 Кримінального кодексу «Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом», вчинена організованою групою. Санкція статті – позбавлення волі від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до трьох років та з конфіскацією майна.