Ексдепутат Хмельницької облради набрав кредитів на 185 млн грн і втік до ОАЕ

Наразі підозрюваний перебуває за кордоном – в ОАЕ

Колишній депутат Хмельницької обласної ради Андрій Гордійчук, за даними слідства, роками брав кредити у держбанку через підставні фірми і не повертав гроші. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах та генпрокурора Руслана Кравченка.

«Агробізнесмен та колишній депутат Хмельницької облради отримав у державному банку кредит майже на 80 млн грн для ведення сільського господарства. За ці кошти він справді купив 90 тракторів. Сумлінно гасив борг та виглядав як надійний позичальник. Далі, маючи техніку на руках, він заклав її банку та отримав другий кредит на 70 млн грн нібито на поповнення обігових коштів. А щоб не викликати підозр, паралельно запустив третій кредит вже через підконтрольні фіктивні компанії, які не вели жодної реальної діяльності. Так до рук потрапило ще 35 млн грн», – зауважив генпрокурор.

Кравченко наголошує, що всі три кредити склали близько 185 млн грн, при цьому жодного наміру їх повертати чоловік не мав. «Заставні трактори він розпродав третім особам. Слідству вдалося розшукати 46 із 90 машин. Їх реалізували, частково погасивши борг перед банком. У підсумку збитки держбанку склали 140 млн грн», – додав він.

«Паралельно на Криворіжжі слідство викрило схему розкрадання агропродукції. Все будувалось на довірі. Через фіктивну фірму підозрюваний із спільниками замовили у фермерів понад 800 тонн ріпаку. Для ілюзії чесності частково оплатили поставки й обіцяли повну оплату. Проте, отримавши весь товар, вивезли його на експорт і припинили розрахунки. Збитки фермерського господарства – 11 млн грн», – підсумував генпрокурор.

Дії кваліфіковано за статтями про шахрайство та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем вчинених за попередньою змовою групи осіб в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України).

Джерела «Главкома» зазначають, що підозрюваний перебуває за кордоном – в ОАЕ. За даними слідства, кредити оформлювалися на сільськогосподарський обслуговуючий кооператив «Перший національний аграрний кооператив», ТОВ «Органік Сідс» та ТОВ «Аделаїда-Еко». Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у міжнародний розшук. У період з 2016 по 2019 роки він шахрайським шляхом заволодів коштами за трьома кредитними договорами. На момент вчинення злочину ПАТ АБ «Укргазбанк» був державним банком.