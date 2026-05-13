«Династія» Єрмака. Чому скандал навколо елітного містечка нагадує культовий серіал

glavcom.ua
Концепція резиденції в котеджному містечку «Династія»
фото: скриншот з відео НАБУ

Справа Єрмака стала однією з найбільш обговорюваних тем останніх днів. Увечері 11 травня колишньому голові Офісу президента НАБУ та САП оголосили підозру у справі про легалізацію 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом. За даними слідства, кошти могли відмивати через будівництво приватних маєтків у котеджному містечку «Династія» у Козині під Києвом. Сам Єрмак свою причетність до цього майна заперечує.

Епізод із будівництвом резиденцій «Династія» правоохоронці пов’язують із масштабною операцією «Мідас» – розслідуванням НАБУ та САП щодо корупції в енергетичній сфері та відмивання коштів. У матеріалах справи також фігурують бізнесмен Тимур Міндіч, Олександр Цукерман, ексміністр енергетики Герман Галущенко та колишній віцепрем’єр Олексій Чернишов.

Що відомо про котеджне містечко «Династія»

«Династія» – це недобудоване котеджне містечко на чотири приватні резиденції площею приблизно тисячу квадратних метрів кожна і спільний будинок зі спа-зоною, басейном та спортзалом, у Козині, що в елітному передмісті Києва.

Слідчі оцінюють ринкову вартість восьми гектарів землі, на якій велося будівництво, в $6 млн. Вартість будівництва кожної резиденції НАБУ оцінює приблизно в $2 млн.

На плівках НАБУ, розповсюджених 11 травня, є копії концепції приватної резиденції в котеджному містечку «Династія». Документ датований 2020 роком.

Також під час судового засідання 12 травня прокурор САП заявила, що на території «Династії», планувалося зведення п'яти резиденцій Учасники злочинної групи їх маркували таким чином: R2 (за версією слідства, це будинок Андрія Єрмака) R3 – будинок Тимура Міндіча, R4 – будинок Олексія Чернишова. Власника R1 офіційно не назвали. Іще мала бути резиденція під маркування R0, яку планувалося «нафарширувати» СПА та іншими об’єктами відпочинкового характеру.

За версією слідства, замовником будівництва резиденцій у котеджному містечку «Династія» виступав обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив» «Сонячний беріг».

Серіал «Династія»

Котеджне містечко «Династія» має спільну назву з культовим американським серіалом, який був надзвичайно популярним. Покоління Чернишова та Міндіча добре пам’ятає цей телехіт про життя заможної еліти, який у той час дивилася чи не вся країна.

У 1980-х роках телебачення переживало справжній розквіт мильних опер, і однією з найпопулярніших стала «Династія» – серіал, який перетворився на символ розкоші, сімейних інтриг та боротьби за владу. Він виходив на каналі ABC у 1981-1989 роках і в період пікової популярності збирав біля екранів мільйони глядачів. 

Сюжет серіалу розгортається навколо впливової нафтової династії Керрінгтонів із Денвера. Глава родини Блейк Керрінгтон одружується зі своєю молодою секретаркою Крістал, однак їхнє життя швидко занурюється у конфлікти, боротьбу за спадок та протистояння з колишньою дружиною бізнесмена Алексіс Колбі. Родини Керрінгтонів і Колбі уособлювали світ великих статків та привілеїв – із розкішними маєтками, коштовностями, дизайнерським одягом і приватними літаками.

Після успіху оригінального серіалу історія «Династії» отримала сучасну інтерпретацію. У 2017 році на телеканалі The CW відбулася прем’єра однойменної американської мелодрами. Новий серіал став адаптацією культової «Династії» 1980-х років.

Проєкт виходив до 2022 року та налічував п’ять сезонів.

Нагадаємо, НАБУ і САП вручили підозру колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку у справі про легалізацію 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом. 

Згодом НАБУ і САП повідомили про підозру ще шістьом учасникам організованої групи у справі про легалізацію майна, здобутого злочинним шляхом, на понад 460 млн грн. Серед підозрюваних: колишній віцепрем’єр-міністр України, бізнесмен, якого слідство називає одним із керівників злочинної організації, викритої під час спецоперації «Мідас» у листопаді 2025 року, а також інші фігуранти справи.

Як повідомлялося, адвокат колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака Ігор Фомін заявив, що підозра його клієнту у справі про легалізацію 460 млн грн під час елітного будівництва під Києвом є необґрунтованою.

Зокрема, Єрмак прокоментував перше судове засідання у справі про легалізацію 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом. Він наголосив, що разом з адвокатами працює з матеріалами справи.

Зауважимо, у липні та жовтні минулого року вийшло дві публікації журналістів-розслідувачів про будівництво кількох котеджів в елітному селищі Козин, що під Києвом. За недобудованими віллами, як заявляли ЗМІ, стоїть колишній віцепремʼєр Олексій Чернишов та підконтрольні йому особи. Як вдалося з’ясувати «Главкому» з судового реєстру, у серпні 2025-го НАБУ почало нове розслідування за фактами легалізації майна в особливо великому розмірі.

У далекому 2012 році київські фірми «КО Компані» і «Блум Девелопмент» за 2,4 млн грн викупили цілісний майновий комплекс бази відпочинку «Сонячна» у Козині. Площа земельної ділянки склала 4,24 га. Сама ж ділянка була у власності Козинської селищної ради, яка без проблем передала її в оренду ТОВ «Блум Девелопмент» на 49 років. У липні 2019 року селищна рада за 9 млн грн продала цю ділянку фірмі-орендарю. З того часу там почалося інтенсивне будівництво.

