Антикорупційний суд виніс вирок ексдиректору Житомирського бронетанкового заводу

скриншот з відео «Житомир.інфо»

Екскерівник заводу за вироком суду має відшкодувати збитки та перерахувати 12 млн грн на ЗСУ

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду ухвалила вирок у справі колишнього директора Житомирського бронетанкового заводу. Сергій Бутенко визнав свою вину та зобов’язався відшкодувати збитки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу суду.

Суд призначив Бутенку вісім років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади на підприємствах, у яких частка державної власності перевищує 50%, строком на 3 роки. Також застосовано конфіскацію частини майна. Вирок було ухвалено на підставі угоди про визнання винуватості, укладеної між прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та обвинуваченим.

На підставі ст. 75 Кримінального кодексу України екскерівника підприємства звільнено від відбування основного покарання з випробуванням із встановленням іспитового строку тривалістю два роки. Відповідно до ст. 77 КК України, у разі звільнення від відбування основного покарання з випробуванням (ст. 75 КК), додаткове покарання у виді конфіскації майна не призначається.

Крім того, обвинувачений зобов’язався перерахувати 12 млн грн на підтримку Збройних сил України та відшкодувати завдані збитки підприємству у розмірі 5,76 млн грн.
Вирок ще може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів з дня його проголошення.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру екскерівництву Житомирського бронетанкового заводу. За даними слідства, підозрювані восени 2014 року незаконно провели розконсервацію майна Державного агентства резерву України, а саме 20 двигунів до бронетехніки. Їх фактично вилучили із мобілізаційного резерву та розпорядилися на власний розсуд.

У травні 2023-го, після семи років розслідування, справа керівників Житомирського бронетанкового заводу, які розтратили військове майно, дійшла до Вищого антикорупційного суду.

Теги: Житомирщина корупція в Україні Вищий антикорупційний суд

