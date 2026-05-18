Смертельна ДТП у Хмельницькому: суд обирає запобіжний захід водію

Сьогодні, 18 травня, у Хмельницькому міськрайонному суді стартувало засідання щодо обрання запобіжного заходу 20-річному водію, якого підозрюють у скоєнні смертельної ДТП. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Аварія, внаслідок якої загинули двоє людей, сталася 16 травня поблизу ТРЦ «Оазис» у Хмельницькому.

Нагадаємо, 16 травня моторошна дорожньо-транспортна пригода трапилася у центрі Хмельницького. Поблизу торгового центру «Оазис» BMW виїхав на тротуар, збив двох людей та врізався у стовп.

Одного із пішоходів затисло між капотом та стовпом. Тіло довелося деблокувати рятувальникам. Інший пішохід внаслідок удару відлетів на середину проїжджої частини.

Згодом у Хмельницькому слідчі оголосили про підозру водію «BMW X4», який вчинив ДТП з двома загиблими. 21-річна дівчина померла на місці події, а 24-річний чоловік – згодом у лікарні.