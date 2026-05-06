Плата в обмін на відсутність повісток. У Вінниці затримано посадовця ТЦК

На Вінниччині підозру отримав 40-річний командир відділення одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Правоохоронці наголошують, що він, використовуючи своє службове становище, вимагав та отримав від військовозобов’язаного 8 тис. грн за «вирішення питання» щодо незаконного уникнення призову за мобілізацією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції у Вінницькій області.

Як встановили слідчі слідчого управління ГУНП та оперативники Управління стратегічних розслідувань, такі «платежі» надалі зловмисник планував отримувати щомісяця.

«30 квітня фігуранта затримали після отримання ним хабаря, коли гроші йому були перераховані на банківський рахунок. За місцем роботи та проживання затриманого правоохоронці провели санкціоновані обшуки. Вилучили документацію, мобільний телефон та інші речові докази, що мають значення для слідства», – йдеться у повідомленні.

За процесуального керівництва Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону чоловіку повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України (прийняття пропозиції та одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд обрав посадовцю запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави.

