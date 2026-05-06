Плата в обмін на відсутність повісток. У Вінниці затримано посадовця ТЦК

Наталія Порощук
Суд обрав запобіжний захід посадовцю
фото: Нацполіція

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна

На Вінниччині підозру отримав 40-річний командир відділення одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Правоохоронці наголошують, що він, використовуючи своє службове становище, вимагав та отримав від військовозобов’язаного 8 тис. грн за «вирішення питання» щодо незаконного уникнення призову за мобілізацією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції у Вінницькій області.

Як встановили слідчі слідчого управління ГУНП та оперативники Управління стратегічних розслідувань, такі «платежі» надалі зловмисник планував отримувати щомісяця.

«30 квітня фігуранта затримали після отримання ним хабаря, коли гроші йому були перераховані на банківський рахунок. За місцем роботи та проживання затриманого правоохоронці провели санкціоновані обшуки. Вилучили документацію, мобільний телефон та інші речові докази, що мають значення для слідства», – йдеться у повідомленні.

За процесуального керівництва Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону чоловіку повідомлено про підозру за ч. 3  ст. 369-2 КК України (прийняття пропозиції та одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд обрав посадовцю запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Нагадаємо, Служба безпеки спільно з Національною поліцією затримала у Дніпрі працівника одного з мобілізаційних відділень ТЦК та СП, який організував схему системного вимагання хабарів з військовозобов’язаних.

До слова, Служба безпеки України викрила на корупції очільника Житомирського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Посадовець налагодив корупційну схему, пропонуючи місцевим підприємцям «імунітет» від мобілізації для їхніх працівників за грошову винагороду.

В Україні за добу зафіксовано шість температурних рекордів: названо міста
Плата в обмін на відсутність повісток. У Вінниці затримано посадовця ТЦК
Побиття чоловіка: експосадовиця Вінницького ТЦК визнала вину у перевищенні повноважень
Підлітка уразило струмом на даху вагона у Вінниці
У Вінниці водій збив хлопчика на самокаті: дитину госпіталізовано
15 років жаху у християнському центрі: у Вінниці затримано засновника закладу за насильство над дітьми
