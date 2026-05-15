Суд конфіскував у нардепа Литвиненка три елітні автомобілі

Антикорупційний суд визнав активи парламентаря від «Слуги народу» необґрунтованими

Вищий антикорупційний суд визнав необґрунтованими активи народного депутата. За даними джерел «Главкома», йдеться про парламентаря від «Слуги народу» Сергія Литвиненка.

Як повідомила пресслужба суду, йдеться про автівки 2020 року випуску: Toyota Land Cruiser 200, BMW 730LD та BMW X5. Суд постановив стягнути в дохід держави їхню вартість у сумі понад 7,2 млн грн.

Позов було подано на підставі матеріалів моніторингу способу життя, проведеного Національним агентством з питань запобігання корупції, а також доказів, самостійно зібраних прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Під час моніторингу способу життя НАЗК встановив, що упродовж 2020–2021 років автомобілі були придбані у приватну власність особами, пов’язаними з Литвиненком, зокрема його неофіційними водіями та представниками пов’язаної юридичної особи. Водночас після придбання фактично користувався ними сам нардеп у тому числі з використанням відповідного допуску для заїзду на територію Верховної Ради.

«Проаналізувавши доходи та видатки депутата, членів його сім’ї, а також осіб, пов’язаних з ним, агентство встановило неможливість набути зазначені активи за рахунок законних доходів», – йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що рішення суду може бути оскаржене в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду протягом 30 днів.

До слова, в Україні значна частина громадян і представників бізнесу продовжує стикатися з корупцією, однак небагато з них готові повідомляти про такі випадки відповідним органам.

За результатами дослідження «Корупція в Україні 2025: розуміння, сприйняття, поширеність», у 2025 році про досвід взаємодії з корупцією заявили 18,2% опитаних українців. Йдеться, зокрема, про випадки давання чи отримання хабарів. Для порівняння: у 2024 році цей показник складав 18,7%.

У бізнес-середовищі частка тих, хто стикався з корупційними проявами, навпаки зросла. Якщо у 2024 році про такі випадки повідомляли 18% працівників, то у 2025-му – вже 20,6%.

Водночас готовність повідомляти про корупцію залишається невисокою. Серед населення лише 12,4% респондентів заявили, що могли б звернутися до відповідних органів. У бізнесі цей показник становить 21,1%.