Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Суд конфіскував у нардепа Литвиненка три елітні автомобілі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Суд конфіскував у нардепа Литвиненка три елітні автомобілі
Загальна вартість вилучених машин становить понад 7,2 млн грн
фото: Facebook/Сергій Литвиненко
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Антикорупційний суд визнав активи парламентаря від «Слуги народу» необґрунтованими

Вищий антикорупційний суд визнав необґрунтованими активи народного депутата. За даними джерел «Главкома», йдеться про парламентаря від «Слуги народу» Сергія Литвиненка.

Як повідомила пресслужба суду, йдеться про автівки 2020 року випуску: Toyota Land Cruiser 200, BMW 730LD та BMW X5. Суд постановив стягнути в дохід держави їхню вартість у сумі понад 7,2 млн грн.

Позов було подано на підставі матеріалів моніторингу способу життя, проведеного Національним агентством з питань запобігання корупції, а також доказів, самостійно зібраних прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Під час моніторингу способу життя НАЗК встановив, що упродовж 2020–2021 років автомобілі були придбані у приватну власність особами, пов’язаними з Литвиненком, зокрема його неофіційними водіями та представниками пов’язаної юридичної особи. Водночас після придбання фактично користувався ними сам нардеп у тому числі з використанням відповідного допуску для заїзду на територію Верховної Ради.

«Проаналізувавши доходи та видатки депутата, членів його сім’ї, а також осіб, пов’язаних з ним, агентство встановило неможливість набути зазначені активи за рахунок законних доходів», – йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що рішення суду може бути оскаржене в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду протягом 30 днів.

До слова, в Україні значна частина громадян і представників бізнесу продовжує стикатися з корупцією, однак небагато з них готові повідомляти про такі випадки відповідним органам.

За результатами дослідження «Корупція в Україні 2025: розуміння, сприйняття, поширеність», у 2025 році про досвід взаємодії з корупцією заявили 18,2% опитаних українців. Йдеться, зокрема, про випадки давання чи отримання хабарів. Для порівняння: у 2024 році цей показник складав 18,7%.

У бізнес-середовищі частка тих, хто стикався з корупційними проявами, навпаки зросла. Якщо у 2024 році про такі випадки повідомляли 18% працівників, то у 2025-му – вже 20,6%.

Водночас готовність повідомляти про корупцію залишається невисокою. Серед населення лише 12,4% респондентів заявили, що могли б звернутися до відповідних органів. У бізнесі цей показник становить 21,1%.

Читайте також:

Теги: корупція в Україні Вищий антикорупційний суд Сергій Литвиненко партія Слуга народу депутат

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Верховній Раді буде нова депутатка Олена Київець
«Слуга народу» поповнилася новою депутаткою: що про неї відомо (фото)
21 квiтня, 14:56
Володимир Цабаль у 2019 році пройшов до Ради по списку від партії «Голос»
Нардеп Цабаль складає мандат
24 квiтня, 18:37
Олена Київець стала народною депутаткою
У Раді зʼявилася нова нардепка. Досьє
28 квiтня, 13:16
За словами депутатки, реформа є частиною євроінтеграційних зобов’язань України
Рада готує перезапуск повноважень місцевої влади: змінить понад 170 законів
29 квiтня, 15:33
Іван Марчук вітається з Сергієм Тарутою на виставці з нагоди 80-річчя художника у Києві, 2016 рік
Івану Марчуку – 90. Названо найвідоміших поціновувачів творчості художника: Ющенко, Коболєв, Коломойський, Тарута…
11 травня, 14:47
Асоціація народних депутатів України закликає українське суспільство, представників культури, науки, права, дипломатії, державних інституцій та всіх небайдужих підтримати звернення
Асоціація народних депутатів закликає президента захистити спадщину Івана Марчука
8 травня, 09:44
Сергій Шахов у Відні, 9 травня 2026 рік
Нардеп-утікач Шахов, якого шукають три роки, «засвітився» у Відні у компанії колишніх політиків (фото)
11 травня, 16:27
Ситуація навколо Червоноградської ЦЗФ загострилася
Міненерго має взяти відповідальність за ситуацію навколо Червоноградської збагачувальної фабрики – нардеп
9 травня, 16:05
Фігурантка антикорупційної справи Вероніка Анікієвич
Парламентська слідча комісія викликала на засідання ворожку Вероніку Анікієвич (фото)
Вчора, 17:35

Кримінал

Суд конфіскував у нардепа Литвиненка три елітні автомобілі
Суд конфіскував у нардепа Литвиненка три елітні автомобілі
На Вінниччині колишній депутат сільради приховав майна на 36 млн
На Вінниччині колишній депутат сільради приховав майна на 36 млн
У Харкові викрито блогерку на продажі ввезених для ЗСУ автомобілів
У Харкові викрито блогерку на продажі ввезених для ЗСУ автомобілів
«Звільнений після поранення». Омелян відреагував на підозру ДБР
«Звільнений після поранення». Омелян відреагував на підозру ДБР
Суд продовжив запобіжний захід Тищенку
Суд продовжив запобіжний захід Тищенку
Перелік фірм, які «скинулися» на скандальне будівництво резиденцій у «Династії»
Перелік фірм, які «скинулися» на скандальне будівництво резиденцій у «Династії»

Новини

В окремих областях України дощитиме: погода на 15 травня 2026
Сьогодні, 05:59
Президент Зеленський і правозахисниця Матвійчук отримають від Євросоюзу найвищу нагороду
Вчора, 22:15
В Україні дощі, грози: погода на 14 травня
Вчора, 05:59
Міністр енергетики США заявив, що Іран близький до створення ядерної зброї
Вчора, 01:29
Розпад урядової коаліції у Латвії: у ситуацію втрутився президент країни
13 травня, 21:49
Палата представників США зібрала голоси, щоб винести на голосування допомогу Україні
13 травня, 21:27

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua