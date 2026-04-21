Антикорупційний суд заочно арештував Шурму та його брата

Ростислав Шурма (на фото) та його брат Олег наразі перебувають за кордоном
фото: Уніан

Ексзаступнику керівника Банкової інкриміновано незаконне заволодіння коштами, призначеними для виплат за «зеленим» тарифом

Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про призначення запобіжного заходу колишньому заступнику голови Офісу президента України та його родича у справі про «зелений тариф». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

21 квітня 2026 року слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому заступнику керівника Офісу президента України і власнику мережі українських та іноземних компаній – його брату.

«Після затримання підозрюваних та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу», – йдеться в заяві.

Тим часом сам Шурма заявив, що рішення є «незаконним, політично вмотивованим і таким, що ухвалене всупереч базовій правовій процедурі». За його словами, цей процесуальний крок потрібний, щоб перейти до наступного етапу – міжнародного розшуку, звернень про його затримання та екстрадицію.

Як відомо, у справі Ростислава Шурми Національне антикорупційне бюро розслідує факти розкрадання коштів за «зеленим» тарифом на тимчасово окупованій території Запорізької області. Сума збитків складає 141,3 млн грн. Протягом липня 2022 року-червня 2023 року компанії «Нацпрод», КД Енерджі 2» і «Відновлювальна енергія Запоріжжя», які контролюються родиною Шурми, отримали кошти від  держпідприємства «Гарантований покупець» за начебто поставлену електроенергію в Об’єднану енергетичною системою України. Однак виробничі потужності цих підприємств (сонячні електростанції) розташовані на територіях Малобілозерської сільської тергромади і Дніпрорудненської міської тергромади, з лютого-березня 2022 року опинилися під контролем російських окупантів.

Як повідомляв «Главком», на початку вересня 2024 року президент Володимир Зеленський звільнив Ростислава Шурму з посади заступника керівника Офісу президента. Пізніше посадовець залишив країну. Востаннє журналісти відшукали пана Ростислава з братом Олегом в Австрії.

Крім того, 30 січня НАБУ викликало на допити Ростислава та Олега Шурми на допити як підозрюваних.

Варто зазначити, що раніше Ростислав Шурма заперечував усі звинувачення, заявлявши, що лише регулятор та оператор системи передачі «Укренерго» має повноваження встановлювати підключення електростанцій до об'єднаної енергосистеми України.

Теги: енергетика корупція в Україні САП Вищий антикорупційний суд

