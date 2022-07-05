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    Кримінал

    Мешканець Донеччини сідає до тюрми за «лайки» проросійських дописів

    В Україні триває п'ятий місяць війни, розв'язаної Росією - Мешканець Донеччини сідає до тюрми за «лайки» проросійських дописів
    В Україні триває п'ятий місяць війни, розв'язаної Росією
    фото з відкритих джерел

    Обвинувачений дуже радів збройній агресії Росії проти України

    Галицький районний суд Львова призначив три роки позбавлення волі мешканцю Донецької області за те, що він визнав правомірною збройну агресію Росії проти України (ч.1 ст. 436-2 Кримінального кодексу). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 30 червня.

    За матеріалами справи, протягом березня-травня 2022 року чоловік перебував у смт Новолуганське Донецької області, де здійснював уподобання дописів проросійських та агресивно налаштованих проти України сторінок у соцмережі «Вконтакті» .

    Крім цього, 25 березня і 2 квітня обвинувачений через соцмережу «Вконтакті» надіслав повідомлення своїм знайомим, у яких висловив позицію про визнання правомірною збройної агресії Російської Федерації проти України, а також підтримав тимчасову окупацію частини території України.

    У суді чоловік визнав вину. Більше того він уклав із прокурором угоду про визнання винуватості. Згідно з нею, сторони узгодили максимальне покарання, яке передбачено за ч.1 ст.436-2 Кримінального кодексу – три роки позбавлення волі.

    До набрання вироку сили обвинувачений утримуватиметься під вартою у Львівській установі виконання покарань №19.

    Як відомо, на початку березня 2022-го Верховна Рада запровадила кримінальну відповідальність за виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників. Такі дії, вчинені фізичною особою, караються виправними роботами до двох років або арештом до шести місяців, або позбавленням волі до трьох років.

    Нагадаємо, що в Україні триває 132-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Мешканець Донеччини сідає до тюрми за «лайки» проросійських дописів