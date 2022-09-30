Ремонт дому після рашистів. Освітній омбудсмен викрив брехню місцевої влади Бучі 

«Мешканцям дуже довго обіцяли, що «ось-ось» почнуться роботи хай не з капремонту, то хоча б з консервації будинку на зиму»

У Ворзелі люди можуть лишитися без житло через бездіяльність місцевих керівників

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов на своїй сторінці у Facebook розповів про ситуацію, яка склалася у багатоквартирному будинку у Ворзелі, що на Київщині.

«17 березня наш будинок (170 квартир) серйозно постраждав від пожежі внаслідок влучання рашистського снаряду: вигоріли вщент десятки квартир, зруйновано дах на шести секціях з восьми. Тим не менш, багато квартир лишилися відносно неушкодженими, це житло ще можна врятувати. Поки що можна. Бо якщо будинок зайде у зиму без якісно зробленого даху (який нам обіцяють вже пів року), то руйнація буде кінцевою: будинок просто розвалиться», – повідомив Горбачов.

За словами освітнього омбудсмена, головна проблема того, що житло людей руйнується, а допомоги немає – «системне окозамилювання та невміння чесно спілкуватися з мешканцями громади» міського голови Бучі Анатолія Федорука та його сестри Лариси – депутатки Бучанської міськради від Ворзельського округу.

Мовляв, мешканці будинку, протягом квітня-липня самостійно зробили чимало: відновили внутрішні мережі, які вигоріли вщент (електрика, вода, каналізація). Також власними силами закрили дах з того, що було під рукою, але це не рішення: вода все одно затікає у квартири нижніх поверхів.

«Нам дуже довго обіцяли нам, що «ось-ось» почнуться роботи хай не з капремонту, то хоча б з консервації будинку на зиму, щоб навесні можна було почати капітальний ремонт. І весь час нам брехали: жодної чесної комунікації, жодних відповідальних рішень мешканці будинку так і не дочекалися. Якби нам відразу чесно сказали: не розраховуйте на місцеву владу (бо у неї інші проблеми – приймати закордонні делагації), то ми б шукали інші варіанти. А так – лише втратили час. Відверто кажучи, мешканці будинку настільки втомилися від системної брехні місцевої влади, що геть втратили до неї довіру. Що наразі робити – ніхто не знає. Мовчки дивитися, як руйнується будинок? Виходити на протести під Бучанську міськраду? Просити НАЗК перевірити дії посадовців на предмет невиконання своїх обов'язків через очевидний конфлікт інтересів? Залучати медіа до висвітлення системної брехні місцевої влади Бучі?», – питає Горбачов.

Нагадаємо, раніше влада обіцяла, що громадянам України відшкодують усі витрати на ремонт житла, яке було пошкоджене внаслідок вторгнення РФ.