Молдова може у березні видати Україні скандального екс-суддю Чауса

Наразі Чаус оскаржує відмову йому в політичному притулку

Після завершення судового процесу щодо оскарження відмови про надання політичного притулку в Молдові колишній суддя-утікач Микола Чаус може бути переданий Україні уже в березні 2018 року. Про це підчас брифінгу заявив заступник керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Володимир Кривенко. «Ми його дуже чекаємо (суддя Чауса.



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Наразі Чаус оскаржує відмову йому в політичному притулку

Після завершення судового процесу щодо оскарження відмови про надання політичного притулку в Молдові колишній суддя-утікач Микола Чаус може бути переданий Україні уже в березні 2018 року. Про це підчас брифінгу заявив заступник керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Володимир Кривенко.

«Ми його дуже чекаємо (суддя Чауса. — Ред). Справа готова, ми зверталися із спецрозслідуванням, оскільки місцезнаходження його відоме - Кишинів. Суд наразі і не задовольнив, і не відмовив нам у цьому клопотанні. Ми сподіваємося, що політичні процеси в Молдові зрушать процес по Чаусу. Відомо, що йому відмовлено в політичному притулку в Молдові, і він оскаржує це рішення в судових інстанціях. Колеги з Молдови говорили, що до кінця січня це питання повинно бути вирішено. Ми розраховуємо, що в березні він буде виданий», — резюмував Кривенко.

Нагадаємо, 9 серпня 2016 року детективи НАБУ викрили суддю Чауса під час отримання неправомірної вигоди у сумі 150 тис. дол. за винесення рішення суду в інтересах підсудного. Повідомлення про підозру у вчиненні правопорушення за ч.4 ст.368 ККУ йому направили 11 серпня.

6 вересня 2016 року Верховна Рада України дала згоду на затримання судді та його арешт. Після цього, скориставшись суддівським імунітетом, підозрюваний залишив територію України.

З 16 серпня 2016 року суддю Чауса оголошено у національний, а з 11 листопада — у міжнародний розшук.

27 жовтня ц.р. у розшук суддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса оголосив Інтерпол.

Чаус подав до суду на президента Молдови Ігоря Додона через відмову останнього про надання йому політичного притулку.

У листопаді 2017 року Вища рада правосуддя звільнила суддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса.

Джерело: УНН