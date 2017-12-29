Молдова може у березні видати Україні скандального екс-суддю Чауса
- Сьогодні, 16:44
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Наразі Чаус оскаржує відмову йому в політичному притулку
Після завершення судового процесу щодо оскарження відмови про надання політичного притулку в Молдові колишній суддя-утікач Микола Чаус може бути переданий Україні уже в березні 2018 року. Про це підчас брифінгу заявив заступник керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Володимир Кривенко.
«Ми його дуже чекаємо (суддя Чауса. — Ред). Справа готова, ми зверталися із спецрозслідуванням, оскільки місцезнаходження його відоме - Кишинів. Суд наразі і не задовольнив, і не відмовив нам у цьому клопотанні. Ми сподіваємося, що політичні процеси в Молдові зрушать процес по Чаусу. Відомо, що йому відмовлено в політичному притулку в Молдові, і він оскаржує це рішення в судових інстанціях. Колеги з Молдови говорили, що до кінця січня це питання повинно бути вирішено. Ми розраховуємо, що в березні він буде виданий», — резюмував Кривенко.
Нагадаємо, 9 серпня 2016 року детективи НАБУ викрили суддю Чауса під час отримання неправомірної вигоди у сумі 150 тис. дол. за винесення рішення суду в інтересах підсудного. Повідомлення про підозру у вчиненні правопорушення за ч.4 ст.368 ККУ йому направили 11 серпня.
6 вересня 2016 року Верховна Рада України дала згоду на затримання судді та його арешт. Після цього, скориставшись суддівським імунітетом, підозрюваний залишив територію України.
З 16 серпня 2016 року суддю Чауса оголошено у національний, а з 11 листопада — у міжнародний розшук.
27 жовтня ц.р. у розшук суддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса оголосив Інтерпол.
Чаус подав до суду на президента Молдови Ігоря Додона через відмову останнього про надання йому політичного притулку.
У листопаді 2017 року Вища рада правосуддя звільнила суддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса.
Джерело: УНН