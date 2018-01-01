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    Кримінал

    На Черкащині знайдено тіло зниклої на Різдво жінки-таксиста (фото)

    Затримано підозрюваного у вбивстві жінки в Черкасах
    Сьогодні, 11 січня, у лісосмузі в Черкасах було знайдено тіло жінки-таксиста, яка зникла на Різдво. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook перший заступник голови Національної поліції - начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін. «В результаті комплексу проведених заходів знайдений автомобіль жінки. Пізніше встановлений
    • Сьогодні, 12:42
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    У лісосмузі знайдено тіло жінки-таксиста
    У лісосмузі знайдено тіло жінки-таксиста

    Затримано підозрюваного у вбивстві жінки в Черкасах

    Сьогодні, 11 січня, у лісосмузі в Черкасах було знайдено тіло жінки-таксиста, яка зникла на Різдво. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook перший заступник голови Національної поліції - начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін.

    «В результаті комплексу проведених заходів знайдений автомобіль жінки. Пізніше встановлений підозрюваний у скоєнні вбивства жінки. Сьогодні він був затриманий. Декілька годин тому знайдений труп потерпілої в лісосмузі», - написав він.

    Зі слів затриманого, під скоєння вбивства він був дуже п’яний. «Двадцятирічний покидьок при скоєнні вбивства, з його слів, «був дуже п’яним та зарізав жінку ножем», - повідомив Аброськін.

    Як повідомлялося, до правоохоронців Черкаського відділу поліції звернулась черкащанка із заявою про зникнення своєї матері - таксиста одного із перевізників у місті Черкаси. Донька розповіла, що мама 7 січня 2018 року виїхала на автомобілі «Mercedes Vito» білого кольору та 8 січня у звичний період часу на зв'язок не виходить.

    Терміново на території обслуговування Черкаської області було введено в дію оперативний план «Перехват», для перевірки всіх автомобілів марки «Mercedes Vito» білого кольору.

    Після проведення роботи працівники поліції відшукали автомобіль, але жінки там не виявилось.

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