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    Суспільство

    Держава заохочує злочин і зраду. Народний депутат різко відреагував на видачу вбивць Майдану

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    Народний депутат України Микола Княжицький - Держава заохочує злочин і зраду. Народний депутат різко відреагував на видачу вбивць Майдану
    Народний депутат України Микола Княжицький

    Видача вбивць Майдану – злочин

    Народний депутат вважає, що держава Зеленського просто заохочує злочин і зраду.

    Так вважає народний депутат України Микола Княжицький.

    «У нас часто посилаються на прецедент Гілада Шаліта – ізраїльського солдата, якого викрали терористи. На нього обміняли 1027 ув’язнених. Ці ув’язнені – як правило теж терористи з палестинських організацій. Вони усі були засуджені судом. Механізм звільнення був наступним: їх помилував президент Ізраїлю, але у акті вказав, що насправді ні народ, ні він не прощають їх. В Ізраїлі цей обмін сприйняли неоднозначно, він розділив суспільство.

    У нас є незаконні листи прокуратури і незаконна бездіяльність судів при політичній безвідповідальності президента. Ніхто нікого не засуджує, усі прощають злочинців. Ці злочинці є такими самими українцями, а не росіянами. Держава Зеленського просто заохочує злочин і зраду. Похвально, що дбають про українських заручників, жахливо, що прикриваються ними для заохочення злочинів проти українців», – вважає Княжицький.

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    Нагадаємо, слідство Майдану в пакеті з незалежністю: як парламент ДБР перезавантажував.

    Як повідомлялося, ЗМІ дізналися імена українських військових, які можуть повернутися з полону.

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