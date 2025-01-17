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На Чернігівщині двоє чоловіків труїли людей з інвалідністю та пенсіонерів заради квартир

Наталія Порощук
glavcom.ua
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На Чернігівщині двоє чоловіків труїли людей з інвалідністю та пенсіонерів заради квартир
Підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення з конфіскацією майна
фото: Національна поліція України

Правоохоронці оголосили обом зловмисникам підозри в замаху на вбивство групою осіб з корисливих мотивів

На Чернігівщині Нацполіція затримала злочинну групу. Двоє зловмисників роками входили в довіру до самотніх пенсіонерів і людей з інвалідністю, переписували на себе їхнє житло, а після – давали господарям смертельну дозу отрути. Про це повідомляє Національна поліція України.

«Оперативники та слідчі викрили організаторів злочинної схеми та запобігли вбивству 66-річного чернігівця, який має інвалідність по зору», – йдеться у повідомленні.

На Чернігівщині двоє чоловіків труїли людей з інвалідністю та пенсіонерів заради квартир фото 1

Оперативники встановили, що 44-річний та 34-річний жителі Чернігова підшукували людей, які перебувають в уразливому стані, та схиляли їх до спільного вживання алкоголю. Шахраї регулярно приносили потерпілим спиртне, у яке додавали сильнодіючі лікарські препарати та шкідливі речовини (метиловий спирт). Зловмисники переконували потерпілих оформити довіреність на розпорядження їхньою нерухомістю, а отримавши відповідні документи, додавали смертельну дозу ліків в алкоголь і поїли ним власників майна.

На Чернігівщині двоє чоловіків труїли людей з інвалідністю та пенсіонерів заради квартир фото 2

Зазначається, що під час спроби напоїти чергового потерпілого спиртовмісною отруйною речовиною спільники були затримані оперативниками. У результаті обшуків у фігурантів вилучили пляшки зі спиртовмісними речовинами, сильнодіючі пігулки, низку паспортів громадян і документів на майно – довіреності, заповіти, доручення, заяви, договори купівлі-продажу, пенсійні посвідчення, десятки банківських карток і мобільних телефонів. Також у затриманих виявлено гвинтівку і гладкоствольну рушницю з набоями.

Правоохоронці оголосили обом зловмисникам підозри в замаху на вбивство групою осіб з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 15, п. 6 п. 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України) та розслідують скоєння шахрайства у великих розмірах (ч. 4 ст. 190 ККУ). Підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що на Житомирщині працівнику моргу повідомили про підозру. Він зняв золоту обручку із руки загиблого військового та здав у ломбард. 

До слова, Служба безпеки викрила на співпраці з ФСБ головну бухгалтерку однієї з філій АТ «Укрзалізниця» у Полтавській області. «Зв’язковим» агентки виявився її чоловік – бойовик окупаційних угруповань РФ, який воює проти України.

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Теги: Чернігівщина смерть Національна поліція України отруєння пенсіонери злочин

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