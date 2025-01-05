Авіаудар по Чернігівщині: пошкоджено дві п’ятиповерхівки, багато постраждалих

Внаслідок обстрілу значно пошкоджені адмінбудівлі, місцева лікарня, два пʼятиповерхові будинки, кілька приватних будинків та обʼєкти інфраструктури

Росіяни скинули чотири керовані авіаційні бомби на прикордонне місто Семенівка, що на Чернігівщині

Кількість поранених через авіаудар по Семенівці Чернігівської області зросла до дев'ять осіб. Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус в Telegram.

Серед поранених є двоє дітей 8 та 13 років. Всі госпіталізовані до лікарні у сусідній громаді. Одну людину перевезли до обласної лікарні.

Зазначається, що внаслідок обстрілу значно пошкоджені адмінбудівлі, місцева лікарня, два пʼятиповерхові будинки, кілька приватних будинків та обʼєкти інфраструктури.

«Із Семенівки вночі евакуювали 24-х пацієнтів місцевого територіального центру – людей похилого віку перевезли до відповідної установи у Чернігів», – зазначив Чаус.

Нагадаємо, ввечері 4 січня росіяни скинули чотири керовані авіаційні бомби (КАБ) на прикордонне місто Семенівка, що на Чернігівщині. Загарбники цілили у центральну частину міста, по житловому масиву.

Крім того, 4 січня ворог завдав авіаудару по п’ятиповерховому будинку в селищі Свеса Сумській області. Поранені 10 осіб. Серед постраждалих – двоє дітей. Станом на 22:30 рятувальники завершили аварійно-рятувальні на місці авіаційного удару.