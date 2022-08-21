Україна визнала навчання у виші «ДНР» як участь у терористичній організації

На лаві підсудних опинився колишній курсант із Маріуполя

Корольовський районний суд Житомира визнав винним мешканця Маріуполя в участі в терористичній організації і призначив п’ять років позбавлення волі, замінивши на три роки іспитового терміну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 17 серпня.

Обвинуваченому інкримінувалося те, що у 2016 році він вступив так званої «Академії міністерства внутрішніх справ «Донецької Народної Республіки» імені Фелікса Дзержинського». Там чоловік займав посаду курсанта 201 взводу факультету кримінальної поліції і мав спеціальне звання «рядовий поліції».

Водночас, як з’ясував суд, створення «Академії МВС «ДНР» не передбачено жодними нормативно-правовими актами України. Звідси Феміда зробила висновок, що псевдовиш функціонує як незаконне збройне формування, маючи окремі знаки розрізнення – прапор, бланки, печатки.

У суді обвинувачений повністю визнав вину. Розповів, що влітку 2014 року вступив у донецький ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою. Далі, за наполяганням батьків, пішов навчатися до «Академії міністерства внутрішніх справ «Донецької Народної Республіки» імені Фелікса Дзержинського».

Чоловік зауважив: розумів, що цей навчальний заклад опинився на території, непідконтрольній Україні. При цьому сподівався, що у недалекому майбутньому непідконтрольна територія буде повернута до складу України.

За словами обвинуваченого, під час навчання в «академії» не приховував свої проукраїнські погляди. У 2019 році звільнився з фейкового вишу за власним бажанням та повернувся додому, у Маріуполь. Додав, що вважає себе українцем та не підтримує створення квазідержавного утворення «ДНР».

З грудня 2021 року обвинувачений проходить строкову військову службу до Збройних Сил України.

Суд узяв до уваги той факт, що рішення про навчання в «Академії МВС «ДНР», обвинувачений ухвалив у підлітковому віці, під впливом батьків. Також Феміда враховувала позицію прокурора, який просив призначити більш м’яке покарання, ніж передбачено законом і звільнити від відбування покарання з іспитовим терміном.

Окремо обвинувачений заплатить 2,7 тис. грн за проведену експертизу.

Нагадаємо, що в Україні триває 178-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.