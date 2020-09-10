На Київщині чоловік важко поранив жінку з мисливської рушниці (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Правоохоронці затримали стрілка Фото: Нацполіція

Коли чоловік демонстрував рушницю товаришам, стався випадковий постріл

У селі Великі Дмитровичі Обухівського районуКиївської області чоловік із мисливської рушниці тяжко поранив жінку.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Так, кілька днів тому на спецлінію «102» зателефонувала жителька села Великі Дмитровичі, що на Обухівщині та повідомила, що її сестру поранено з невідомої зброї. На місце події оперативно прибули слідчо-оперативна група та керівництво місцевого відділу поліції.

Каретою швидкої допомоги 31-річну жінку у тяжкому стані було доправлено до лікарні, де їй діагностували проникаюче вогнепальне поранення грудної клітки.

Для встановлення особи, причетної до злочину, був задіяний весь особовий склад місцевого відділу поліції.

Упродовж двох діб оперативники, працівники превенції провели огляд прилеглих територій, відпрацювали населені пункти у діаметрі 2-х кілометрів, здійснили подвірний обхід, опитали жителів та їхніх гостей, встановили та опитали свідків та очевидців цієї події.

Завдяки вжитим заходам поліцейським вдалось встановити особу стрілка. Ним виявився 40-річний киянин. Він приїхав в Обухівський район з наміром продати власну зброю. В той час, коли він демонстрував рушницю товаришам, стався випадковий постріл. Куля пролетіла майже півтора кілометри і влучила у жінку, яка сиділа на подвір’ї з дитиною на руках.

Дитя тілесних ушкоджень не отримало.

Правоохоронці вилучили у чоловіка зброю – мисливську рушницю МКМ 7,62 - та дозвільні документи.

Порушника доставлено до Обухівського відділу поліції для встановлення всіх обставин події. Він зізнався у скоєному, надав правдиві покази.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження ч. 1 ст. 128 (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді громадських робіт на строк від ста п'ятдесяти до двохсот сорока годин або виправних робіт на строк до двох років, або обмеження волі на строк до двох років, або позбавлення волі на той самий строк.