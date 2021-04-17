Байден наказав приспустити прапори у США через масові вбивства в FedEx

В результаті стрілянини на об'єкті FedEx загинули вісім осіб

В результаті стрілянини на об'єкті FedEx загинули вісім осіб

Байден назвав подію «національним соромом», зазначивши, що Конгресу необхідно діяти, щоб запобігти випадкам стрільби

Президент США Джо Байден наказав приспустити у країні прапори через масову стрілянину на об'єкті FedEx, жертвами якої стали восьмеро людей.

Як повідомляє CNN, Байден назвав подію «національним соромом», зазначивши, що Конгресу необхідно діяти, щоб запобігти випадкам стрільби.

«Кожен божий день, кожен божий день в Сполучених Штатах відбуваються масові розстріли, якщо рахувати всіх тих, кого вбивають на вулицях наших міст і наших сільських районів... Це національна ганьба, яку час закінчувати», – заявив глава Білого дому

Байден зазначив, що він підтримує законопроєкт, який забороняє володіти зброєю, в якій більше 10 патронів.

Нагадаємо, 15 квітня у будівлі логістичної компанії FedEx в американському Індіанаполісі сталася стрілянина.

Чоловік відкрив безконтрольний вогонь по людях на парковці біля будівлі FedEx, потім зайшов у будівлю та продовжив стрілянину. В результаті загинули вісім осіб, ще кілька були поранені.

За попередніми даними, стрілок наклав на себе руки незадовго до того, як поліція зайшла в будівлю. Поліція пізніше повідомила, що він був колишнім співробітником FedEx.

До слова, 13 квітня в старшій школі в місті Ноксвілл, штат Теннессі, США, сталась стрілянина. Внаслідок інциденту загинула одна людина.

Також одна людина загинула, ще шестеро осіб отримали вогнепальні поранення внаслідок інциденту із застосуванням вогнепальної зброї, що стався 8 квітня у штаті Техас.

В американському штаті Північна Кароліна, у Вілмінгтоні, внаслідок стрілянини на вечірці загинули троє людей і ще четверо зазнали поранень.

В місті Бірмінгем в США 4 квітня стріляли в парку. Серед поранених – чотирирічний хлопчик, також постраждали підлітки 15, 16 та 17 років.