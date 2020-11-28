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    Кримінал

    На Харківщині поліція ліквідувала потужну нарколабораторію (фото, відео)

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    &laquo;Хіміки&raquo; виготовляли за добу близько трьох кілограмів психотропів - На Харківщині поліція ліквідувала потужну нарколабораторію (фото, відео)
    «Хіміки» виготовляли за добу близько трьох кілограмів психотропів

    Правоохоронці вилучили психотропів на 4 млн грн

    Співробітники управління боротьби з наркозлочинністю в Харківській області отримали інформацію про те, що на території області функціонує нарколабораторія з виготовлення психотропних речовин. Під час перевірки інформація підтвердилася.

    Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

    Поліцейські встановили, що організували виготовлення психотропів двоє чоловіків: 32-річний хмельничанин та 33-річний житель столиці. Вони орендували заміський будинок у Вовчанському районі Харківщини, де обладнали нарколабораторію з виготовлення психотропної речовини PVP. Потужність такої лабораторії дозволяла «хімікам» виготовляти за добу близько трьох кілограмів психотропів.

    Поліцейські провели санкціонований обшук за місцем виготовлення психотропів. У результаті вилучено ємкості з PVP, 50 каністр з різними хімічними реактивами, зіп-пакети для фасування, електронні ваги та лабораторне обладнання.

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    На Харківщині поліція ліквідувала потужну нарколабораторію (фото, відео)
    На Харківщині поліція ліквідувала потужну нарколабораторію (фото, відео)
    На Харківщині поліція ліквідувала потужну нарколабораторію (фото, відео)
    На Харківщині поліція ліквідувала потужну нарколабораторію (фото, відео)
    На Харківщині поліція ліквідувала потужну нарколабораторію (фото, відео)

    Обох зловмисників затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

    Слідчі готують фігурантам повідомлення про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального Кодексу України.

    За вчинене їм загрожує позбавлення волі до десяти років з конфіскацією майна.

    Теги: Національна поліція України кримінал наркотики Харківщина
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