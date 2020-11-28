На Харківщині поліція ліквідувала потужну нарколабораторію (фото, відео)

«Хіміки» виготовляли за добу близько трьох кілограмів психотропів

Правоохоронці вилучили психотропів на 4 млн грн

Співробітники управління боротьби з наркозлочинністю в Харківській області отримали інформацію про те, що на території області функціонує нарколабораторія з виготовлення психотропних речовин. Під час перевірки інформація підтвердилася.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Поліцейські встановили, що організували виготовлення психотропів двоє чоловіків: 32-річний хмельничанин та 33-річний житель столиці. Вони орендували заміський будинок у Вовчанському районі Харківщини, де обладнали нарколабораторію з виготовлення психотропної речовини PVP. Потужність такої лабораторії дозволяла «хімікам» виготовляти за добу близько трьох кілограмів психотропів.

Поліцейські провели санкціонований обшук за місцем виготовлення психотропів. У результаті вилучено ємкості з PVP, 50 каністр з різними хімічними реактивами, зіп-пакети для фасування, електронні ваги та лабораторне обладнання.

Обох зловмисників затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі готують фігурантам повідомлення про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального Кодексу України.

За вчинене їм загрожує позбавлення волі до десяти років з конфіскацією майна.