Європол провів масштабну спецоперацію проти міжнародного наркокартелю

Наркокартель щорічно ввозив до Європи морським шляхом як мінімум 45 тонн кокаїну

В результаті безпрецедентної за масштабом спецоперації проти наркокартелю, який діє в Бразилії, країнах Європи та Азії, в п’ятницю, 26 листопада, поліції вдалося провести 45 затримань. Велика їх частина припадає на Бразилію, Іспанію, Бельгію і Дубай, повідомляє DW.

Як повідомили представники Європолу (організації, що координує роботу поліцейських служб країн-членів Євросоюзу) на пресконференції в Гаазі, в ході операції за участю близько 1000 співробітників поліції були проведені обшуки по 180 адресами. За даними Європолу, це була найбільша спільна з поліцією Бразилії операція з моменту підписання договору про співпрацю з цією країною в 2017 році.

За підсумками обшуків, проведених на території південноамериканської країни, поліція наклала арешт на 37 літаків і 160 об’єктів нерухомості. Крім того, в Бразилії, Бельгії та Іспанії поліцейські конфіскували у передбачуваних злочинців 37 розкішних автомобілів, а в Португалії – 12 мільйонів євро готівкою.

За оцінкою міжнародних правоохоронних структур, наркокартель, ймовірні члени якого були затримані 26 листопада, щорічно ввозить до Європи морським шляхом як мінімум 45 тонн кокаїну. За пів року ця кримінальна організація заробляє близько 100 млн євро, вказали в Європолі.

Нагадаємо, 18 листопада із Еквадору до порту Південний, що на Одещині, на адресу одного із українських підприємств прибув контейнер з бананами, в якому правоохоронці знайшли наркотики. На тіньовому ринку вартість вилученого кокаїну складає $4 млн.

Як повідомлялося, киянин торгував наркотиками у власній квартирі.