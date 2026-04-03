Убивство військового ТЦК у Львові: суд обрав запобіжний захід підозрюваному

Суд вирішив призначити обвинуваченому тримання під вартою на 60 днів без права внесення застави

Личаківський районний суд обрав запобіжний захід для інспектора Львівської митниці Андрія Труша. Його підозрюють у смертельному пораненні військовослужбовця ТЦК. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на hromadske.

Прокурор просив призначити Трушу тримання під вартою без права застави, посилаючись на те, що той може переховуватись від органів досудового розслідування або суду, знищити докази, перешкоджати кримінальному провадженню, а також вчинити інше кримінальне правопорушення.

Водночас обвинувачений заявив, що нібито сам здався правоохоронцям, тож просив призначити йому м’якший запобіжний захід. Його адвокатка казала про цілодобовий домашній арешт.

За словами Труша, перед конфліктом із військовими ТЦК вони з братом оформлювали документи про смерть їхньої бабусі. Однак військові нібито почали штовхати, бити їх та застосовувати проти них газові балончики.

Нагадаємо, 2 квітня близько 14:15 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Патона у Львові під час проведення заходів оповіщення невідомий завдав удар ножем у шию військовослужбовцю ТЦК, після чого втік. Попри зусилля медиків, від отриманих травм потерпілий помер у лікарні.

Згодом стало відом, що поліція Львівщини затримала нападника. Правоохоронці оперативно встановили місце перебування львів’янина, 1991 року народження, та затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Затриманим виявився митник Андрій Труш.

До розкриття злочину були залучені оперативники кримінальної поліції, слідчі, патрульні поліцейські та співробітники інших служб поліції. Проводилась поліцейська спецоперація.

Водночас Державна митна служба України підтвердила, що особа, затримана за підозрою у вбивстві військовослужбовця ТЦК у Львові, є працівником Львівської митниці. Відомство пообіцяло всебічно сприяти правоохоронним органам для обʼєктивного зʼясування всіх обставин вчинення злочину.

За даними слідства, подія трапилася під час того, як військовослужбовці Галицько-Франківського ОРТЦК та СП разом з поліцейськими поблизу одного з магазинів ритуальних послуг перевіряли документи у військовозобовʼязаних.

Правоохоронці стверджують, що під час словесного конфлікту 28-річний родич митника почав тікати, а військовослужбовець намагався його зупинити. У цей момент інспектор, намагаючись завадити йому, дістав з нагрудної сумки предмет, схожий на ніж, і побіг за військовослужбовцем. Слідство стверджує, що наздогнавши військовослужбовця, фігурант кілька разів прицільно вдарив в область грудей та шиї. Після скоєного 34-річний митник з братом втекли на авто.