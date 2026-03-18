В Ірландії вбито українця: чоловік помер на очах у дружини

За попередньою інформацією, чоловік вийшов придбати їжу, коли на нього напали та завдали ножового поранення

У місті Корк, Ірландія, 16 березня, внаслідок ножового поранення загинув 31-річний громадянин України. Він є родичем колишньої співробітниці «Главкома». За її словами, чоловік, попри смертельне поранення, зміг дістатися додому, де впав на очах у дружини. Їхній дитині в травні має виповнитися один рік. Про це повідомляє «Главком».

За даними The Sun.ie, інцидент стався близько 19:00 на вулиці Лоуер-Джон-стріт неподалік центру міста. За попередньою інформацією, чоловік вийшов зі своєї квартири на Кемден-Квей, щоб придбати їжу, коли на нього напали невідомі та завдали ножового поранення.

Попри поранення, чоловікові вдалося самостійно повернутися додому. Там він знепритомнів на очах у дружини. Жінка негайно викликала поліцію та медиків, однак врятувати потерпілого не вдалося – лікарі констатували смерть на місці.

Після інциденту квартиру родини, розташовану на протилежному березі річки від Оперного театру, визначили як додаткове місце злочину. Через це дружину загиблого та їхню малолітню дитину тимчасово переселили. Правоохоронці оточили як місце нападу, так і помешкання, де провели детальну криміналістичну експертизу. Тіло загиблого доставили до моргу Університетської лікарні Корка.

Розтин провела державна патологоанатомка доктор Саллі Енн Колліс 17 березня. До розслідування залучено Управління державного патологоанатома, також повідомлено коронера. Поліція створила оперативний штаб у відділенні на Вотеркурс-роуд. Розслідування очолює старший слідчий, а спеціальний офіцер із зв’язків із родинами надає підтримку близьким загиблого.

Відомо, що українська сім’я проживала в Ірландії вже певний час.

Нагадаємо, у жовтні 2025 року у Дубліні внаслідок поранення холодною зброєю помер 17-річний український підліток Вадим Давиденко. Ще одного хлопця та жінку шпиталізували з травмами.

Згодом 17-річному підлітку сомалійського походження було висунуто звинувачення у вбивстві його однолітка, 17-річного українського підлітка Вадима Давиденка, на півночі Дубліна. Трагедія сталася у закладі догляду в Туслі, де проживали обидва хлопці, які прибули до Ірландії з проханням про притулок.