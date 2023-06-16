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На Хмельниччині через ревнощі чоловік отримав довічне ув'язнення

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На Хмельниччині через ревнощі чоловік отримав довічне ув'язнення
До вироку суду засуджений перебував під вартою
фото: Нацполіція

Житель с. Жванець сховав тіла односельця та його подруги у підвалі будинку та втік в інше село

За публічного обвинувачення прокурорів Кам’янець-Подільської окружної прокуратури Хмельницької області суд визнав чоловіка винним в умисному вбивстві двох осіб, крадіжці та незаконному заволодінні автомобілем. Його засуджено до довічного позбавлення волі. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Прокурори у суді довели, що у травні 2022 року житель з с. Жванець на Кам’янеччині під час бійки на ґрунті ревнощів спричинив односельцю смертельні тілесні ушкодження металевим розвідним ключем.

Жінка намагалась їх розборонити. Тоді засуджений вдарив її також ключем по голові, від чого потерпіла померла на місці.

Для приховування вчинення злочину він сховав тіла у підвалі будинку за місцем свого проживання. Ретельно прибрав оселю та втік у сусіднє село на автомобілі потерпілого.

Правоохоронці вбивцю розшукали та затримали. Під час судового розгляду він зізнався у скоєному. 

До вироку суду засуджений перебував під вартою.

Нагадаємо, раніше у Польщі в місті Бидгощ у квартирі сталася сімейна бійка між українцями на тлі ревнощів. Двоє чоловіків 22 і 25 років загинули, 25-річна перебувала у тяжкому стані.

Теги: Хмельниччина суд вбивство

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