На Кіровоградщині водій Мercedes стріляв по машині, яку намагався обігнати

Слід від кулі залишився зокрема на склі з боку водія

На автошляху Стрий – Знам'янка у районі селища Новоархангельськ Кіровоградської області між двома водіями стався конфлікт зі стріляниною. Про це проінформувала Національна поліція.

«Водій автомобіля Mercedes наздогнав легковик марки Toyota, який рухався в попутному напрямку, і спробував його обігнати. У цей час 29-річний водій Toyota не надав дороги Mercedes, що й стало причиною конфлікту. Водій Mercedes виїхав на зустрічну смугу, зрівнявся з Toyota і зробив три постріли у бік транспортного засобу. Кулі потрапили в скло автомобіля та двері», – ідеться в повідомленні.

Правоохоронці зазначили, що внаслідок стрілянини постраждалих немає. Від'їхавши, водій Toyota, мешканець Дніпропетровської області, зателефонував до поліції.

На фотографіях, опублікованих поліцією, видно, що кулі потрапили в скло Toyota з боку водія та переднього правого сидіння.

«Через 15 хвилин після отриманого повідомлення автомобіль порушника зупинили. Ним виявився 65-річний житель Новоархангельська. Під час огляду ділянки дороги поліцейські виявили магазин до пістолета, заряджений патронами калібру 9 мм у кількості восьми штук, і пістолет іноземного виробництва. Вилучені речові докази відправили на проведення експертиз», – розповіли в поліції.

У відомстві наголосили, що стрільця затримано, відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 та ч. 2 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в суботу вранці, 20 листопада, у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої перекинувся легковий автомобіль. Відповідні фото було опубліковано у Telegram-каналі dtp.kiev.ua.