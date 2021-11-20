Комунальники виплатять лвів’янці 55 тис. грн за пошкоджений крижаною брилою Lexus

Автомобіль отримав значні ушкодження

Галицький районний суд Львова зобов’язав комунальне підприємство «Княже місто» виплатити львів’янці 55,2 тис. грн матеріальної компенсації. У лютому на його автомобіль із даху будинку, що обслуговує ЛКП, впала крижана брила, повідомляє Zaxid.net.

Як вказано у матеріалах справи, 24 лютого на автомобіль Lexus NX 300, що належить львів’янці Тетяні Ефремовій, впала крижана брила. Автомобіль був припаркований біля будинку №11а на вул. Коцюбинського у Львові й унаслідок падіння брили отримав значні ушкодження. Зокрема, в машині деформувалася панель даху і капот, розбилося лобове скло, а його уламки потрапили у салон.

На місце інциденту власниця авто викликала патрульних і звернулася з заявою в поліцію з проханням, аби ЛКП «Княже місто», яке обслуговує будинок, відшкодувало витрати за ремонт автомобіля, що коштував власниці 55,2 тис. грн.

Суд встановив, що будинок на вул. Коцюбинського, 11 перебуває на балансі ЛКП «Княже місто» й комунальне підприємство мало своєчасно розчистити дах будинку від снігу.

Враховуючи докази, суддя Галицького районного суду Людмила Фролова зобов’язала ЛКП «Княже місто» виплатити Тетяні Ефремовій понад 55,2 тис. грн за ремонт автомобіля, 1,6 тис. грн витрат на експерта, 908 грн судового збору та 4,5 тис. грн витрат на адвоката. Це рішення можна оскаржити в апеляційному суді.

Зазначимо, що того ж дня, 15 лютого, з даху іншого будинку, який обслуговує ЛКП «Княже місто», снігова брила впала пошкодила припаркований автомобіль Seat Ateca. Його власник відсудив у комунальників 35,5 тис. грн за ремонт машини. Також це ЛКП має виплатити 64 тис. грн компенсації власнику BMW 520 за аналогічне пошкодження.

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