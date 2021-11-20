У Польщі в ДТП загинув 41-річний громадянин України (фото)

Мікроавтобус українця зіткнувся на міському перехресті із трамваєм

У місті Свентохловіце Cілезького воєводства (південь Польщі) у ДТП загинув українець, чоловікові був 41 рік.

За інформацією поліції Сілезького воєводства, чоловік загинув за кермом мікроавтобуса Volkswagen, який на міському перехресті зіткнувся із трамваєм.

Як зазначається, на місце ДТП прибули рятувальники, зокрема гелікоптер швидкої допомоги, але врятувати життя українця не вдалося.

ДТП трапилася у п'ятницю о 14:30 (за місцевим часом), коли водій мікроавтобуса виконував маневр повороту ліворуч.

У результаті зіткнення постраждали також водій трамвая та двоє його пасажирок. Їх було перевезено до лікарні.

Місцева прокуратура з'ясовує обставини ДТП.

Раніше повідомлялося, що у селищі Котово в Польщі нетверезий українець за кермом сідельного тягача з напівпричепом із сільськогосподарською технікою не впорався з керуванням транспортним засобом.

Він злетів з дороги на місці будівництва моста, пошкодив конструкцію та частково занурився в річку Могильниця.

До слова, українці, які працюють в Польщі, збільшили перекази на батьківщину у другому кварталі цього року – загальна сума становить $1,34 млрд, що на $0,36 млрд більше, ніж за аналогічний період 2020 року ($0,97 млрд).

«Другий квартал 2020 року співпав з початком пандемії і введенням обмежень з перетином україно-польського кордону. В той час багато українців у паніці поверталися на батьківщину. Однак згодом Польща послабила обмеження, міграційний рух значно пожвавився і українці приїжджають на роботу до Польщі попри карантин», – розповідає аналітик Томаш Богдевич.

Як відомо, Польща готує три важливих нововведення для заробітчан.