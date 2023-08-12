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У одному з районів Києва пролунали вибухи, повітряну тривогу не оголошували

Надія Карбунар
glavcom.ua
У одному з районів Києва пролунали вибухи, повітряну тривогу не оголошували
Містян налякали гучні звуки від вибуху колеса
фото ілюстративне

Причиною гучних звуків стала ДТП

У одному з районів Києва було чутно вибух. Про це повідомили місцеві телеграм-канали. Повітряну тривогу в цей час не оголошували.

Як з’ясувалося згодом, містян налякала фура, у котрої розірвалися одразу два колеса.

У одному з районів Києва пролунали вибухи, повітряну тривогу не оголошували фото 1

Нагадаємо, 11 серпня під час повітряної тривоги в Києві пролунали вибухи. Київська ОВА повідомила, що в регіоні працюють системи ППО.  Окрім уламків ракети, які впали на територію однієї з дитячих лікарень столиці, виявлені ще два місця падіння в Оболонському районі Києва.

Раніше Повітряні сили повідомляли про пуски ракет «Кинджал» у напрямку Київщини.

 

 

Теги: вибух Київ ДТП системи ППО

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