У одному з районів Києва пролунали вибухи, повітряну тривогу не оголошували
Причиною гучних звуків стала ДТП
У одному з районів Києва було чутно вибух. Про це повідомили місцеві телеграм-канали. Повітряну тривогу в цей час не оголошували.
Як з’ясувалося згодом, містян налякала фура, у котрої розірвалися одразу два колеса.
Нагадаємо, 11 серпня під час повітряної тривоги в Києві пролунали вибухи. Київська ОВА повідомила, що в регіоні працюють системи ППО. Окрім уламків ракети, які впали на територію однієї з дитячих лікарень столиці, виявлені ще два місця падіння в Оболонському районі Києва.
Раніше Повітряні сили повідомляли про пуски ракет «Кинджал» у напрямку Київщини.
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