Розвідка пояснила, чому удари по Москві триватимуть

«Для того, щоб врятувати Росію, треба спалити Москву»

Росіяни мають бути готовими до «дрібних (і не дуже) інцидентів» на своїй території. Атаки на Москву триватимуть. Про це сказав представник Головного управління розвідки України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

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Юсов зазначив, що чим більше, росіяни розосереджують свої засоби ППО, тим більше це робить столицю РФ вразливою.

«Якщо якась держава нападає на іншу державу – немотивовано, неспровоковано – і оголошує геноцидну війну, то ані її еліти, ані населення цих територій не мають дивуватися, що війна приходить не тільки до тих, на кого напали, але власне і загарбників», – запевнив він.

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Йдеться про всю територію, але насамперед про об'єкти, що стосуються інфраструктури загарбників, які беруть участь безпосередньо в цих нападах на Україну, в геноциді українського народу.

За словами Юсова, складно відповісти на питання про те, де ж була «потужна» російська ППО, якою так люблять вихвалятися росіяни. – «Можливо, вони дотримуються концепції двічі пораненого Кутузова, який колись казав: «для того, щоб врятувати Росію, треба спалити Москву».

Представник розвідки зазначив, що ймовірно, частина воєнно-політичного керівництва РФ саме цим керується, коли розосереджує свої засоби протиповітряної оборони і радіоелектронної боротьби не для того, щоб захищати власну територію, особливо столицю, а для того, щоб концентрувати їх на тимчасово окупованих українських територіях.

«Зрозуміло, що таке розосередження робить вразливим для різного роду інцидентів рашистську столицю на болотах», – додав він.

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Нагадаємо, триває 527-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось близько 40 бойових зіткнень. Росія продовжує завдавати ударів по мирному населенню України.

Росія заявила про нічну атаку дронів на порт в Новоросійську. Попередньо було підбито один із російських десантних кораблів.