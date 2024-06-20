Застава у 3 млн грн: ексголові Державної міграційної служби обрали запобіжний захід

Голову Державної міграційної служби України звинувачують у заволодінні бюджетними коштами на суму понад 88 млн грн

Вищий антикорупційний суд призначив запобіжний захід у вигляді 3 млн грн застави колишньому голові Державної міграційної служби, якого підозрюють у заволодінні понад 88 млн грн під час облаштування та реставрації адміністративної будівлі. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

«20 червня слідчий суддя ВАКС за клопотанням детективів НАБУ, узгодженим прокурором САП, застосував запобіжний захід у вигляді 3 млн грн застави до колишнього голови Державної міграційної служби України», – ідеться у повідомленні.

Також суд поклав на підозрюваного такі процесуальні обовʼязки:

прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;

не відлучатися з міста Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора та суду;

повідомляти детектива, прокурора та суд про зміну місця свого проживання та місця роботи;

утримуватися від спілкування зі свідками у справі;

здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт/паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

носити електронний засіб контролю.

Як повідомлялось, 18 червня Національне антикорупційне бюро України і САП спільно з Департаментом внутрішньої безпеки Національної поліції повідомили колишньому керівнику ДМС про підозру у заволодінні понад 88 млн грн під час облаштування та реставрації адміністративної будівлі.

У 2015 році Державна міграційна служба отримала від держави будівлю у центрі Києва для облаштування в ній центрального офісу.

Бізнесмен, який тривалий час перебував у дружніх стосунках з представниками ДМС та іншими посадовцями, організував схему розкрадання бюджетних коштів з використанням підконтрольних осіб у структурі міграційної служби.

Він залучив ексголову ДМС, його заступника та начальника господарської частини ДМС, аби ті посприяли в укладанні договорів із підконтрольними йому компаніями щодо виконання проєктних та будівельних робіт шляхом спотворення результатів торгів і забезпечили здійснення оплати за роботи та послуги.

Злочинна група протягом кількох років привласнювала бюджеті кошти шляхом завищення вартості виконаних робіт, оформлення порожніх актів та дублювання робіт.

Як наслідок реконструкцію будівлі центрального офісу ДМС так і не завершили, комп’ютерні комплекси із відповідним програмним забезпеченням існують лише на папері, а відповідальні за реконструкцію компанії зникли.

У результаті реалізації схеми бюджету заподіяно збитків на суму понад 88 млн грн.

У вересні 2023 року про підозру повідомили колишнім заступнику керівника та начальнику господарської частини ДМС, а також бізнесмену – організатору схеми.

Нагадаємо, 22 травня слідство провело одночасно обшуки фігурантів у справі, що стосується розголошення даних досудового розслідування та оперативно-розшукової діяльності у кримінальних провадженнях та оперативно-розшукових справах НАБУ протягом 2021-2023 років. Під час обшуків було конфісковано майно дітей ексголови Броварської райдержадміністрації, бізнесмена Георгія Біркадзе та детектива НАБУ Валерія Полюги. «Главком» дізнався нові подробиці, які стали відомі під час просування справи через суди.

До слова, Вища рада правосуддя звільнила з посади суддю Макарівського суду Олексія Тандира, який збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в Києві. Про це пише пресслужба Вищої ради правосуддя.