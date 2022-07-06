Працівник оборонного заводу Києва отримав підозру

Чоловік заперечував збройну агресію Росії проти України

Правоохоронці повідомили про підозру працівнику столичного оборонного заводу, який публічно заперечував війну проти України й закликав підтримувати рішення Росії. Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

«За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру мешканцю столиці за фактом виправдовування, визнання правомірною збройної агресії РФ проти України та глорифікації російських військовослужбовців», – йдеться у повідомленні пресслужби.

Згідно з даними слідства, чоловік заперечував збройну агресію Росії проти України, а також закликав підтримувати рішення країни-окупанта. Водночас працівник заводу поширював серед своїх колег пропагандистські лозунги про «велич» російських окупантів, а також агітував за «русский мир».

Наразі слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

Як повідомлялося, колишньому командиру підводного човна «Запоріжжя» Військово-Морських Сил Збройних Сил України заочно повідомлено про підозру у державній зраді.

Нагадаємо, мер Вовчанська отримав підозру в держзраді. Як повідомлялося, Державне бюро розслідувань викрило злочинне угрупування, яке скориставшись воєнним часом пограбувало одне із київських відділень Держспецзв’язку на 90 млн грн.