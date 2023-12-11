Жорстока «посвята» на Львівщині: яке покарання отримали студенти

Освітяни засудили вчинок старшокурсників і пообіцяли вжити заходів для протидії цькуванню

Студентів, які побили першокурсників у Червоненському вищому професійному училищі у Львівській області, виселили з гуртожитку та відрахували з навчального закладу. Про це повідомив Департамент освіти та науки Львівської ОВА у Facebook.

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У відомстві категорично засудили будь-які прояви цькування учасників освітнього процесу та назвали вчинок старшокурсників «ганебним». Винуватців відрахували з Червоненського вищого професійного училища та виселили з гуртожитку.

«Ганебний випадок, який стався нещодавно в одному із закладів, є абсолютно не прийнятним ні з морального, ні етичного, ні правового погляду. Особи, що вчили неприпустимі дії, понесуть відповідальність перед законом після розслідування поліції, куди звернулося керівництво закладу. Крім цього, за неповагу до гідності інших учасників освітнього процесу порушники відраховані з закладу та виселені з гуртожитку», – йдеться в повідомленні департаменту.

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У відомстві також нагадали, що, за законом, батьки зобов’язані виховувати в дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини. Освітяни пообіцяли вжити заходів для запобігання та протидії цькуванню в навчальних закладах.

Нагадаємо, що в гуртожитку Червоненського вищого професійного училища у селі Червоне, що на Львівщині, старшокурсники жорстоко побили студентів першого курсу.

Правоохоронці вже розпочали кримінальне провадження за фактом побиття студентів на Львівщині.

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