У Кременчуці поліцейський продавав дані про громадян із інформаційних баз МВС

Правоохоронець користуючись становищем, копіював та збував інформацію з баз МВС

Працівнику Кременчуцького відділку Нацполіції та його цивільному спільнику загрожує ув'язнення до шести років

Слідчі завершили розслідування за фактом збуту інформації з обмеженим доступом з інформаційних баз Нацполіції та Міністерства внутрішніх справ України.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Встановлено, що до продажу інформації причетний працівник Кременчуцького відділку Нацполіції та його цивільний спільник.

За попередньою домовленістю, спільник під псевдонімом «Джордж Буш», розміщував оголошення щодо можливості незаконного отримання інформації з обмеженим доступом у групах одного з мессенджерів.

Правоохоронець користуючись становищем, копіював та збував інформацію.

Поліцейський і його спільник обвинувачуються у несанкціонованих діях з інформацією та збуті за попередньою змовою групою осіб.

Епізод щодо обвинувачення спільника скеровано до суду, а поліцейському повідомлено про завершення розслідування та відкрито для ознайомлення матеріали кримінального провадження.

Статті передбачають ув'язнення до шести років.