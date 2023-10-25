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На Одещині невідомі побили військового. У нього перелом шиї та набряк мозку

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На Одещині невідомі побили військового. У нього перелом шиї та набряк мозку
Унаслідок нападу п'ятьох невідомих військовий отримав перелом шиї та набряк мозку.
фото з відкритих джерел

Нападники поцупили у військовослужбовця банківські картки, телефон і військовий квиток

У Чорноморську Одеської області п’ятеро невідомих побили старшого сержанта української армії. Чоловік отримав серйозні ушкодження. Про це повідомляє одеське видання «Думська».

Як зазначається, внаслідок нападу п'ятьох невідомих військовий отримав перелом шиї та набряк мозку.

Інцидент стався недалеко від магазину «Верже» на вулиці Лазурній.

Зокрема внаслідок нападу невідомі поцупили у військовослужбовця банківські картки, телефон і військовий квиток.

Як зазначили в Національній поліції, особи зловмисників вже встановлені. Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 ККУ – хуліганство. Втім, кваліфікація може бути змінена після отримання висновків експертів.

Раніше повідомлялося, що у Чернівцях п'ятеро чоловіків побили військового.

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Теги: чоловік Одеса напад військові

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