На Одещині невідомі побили військового. У нього перелом шиї та набряк мозку

Нападники поцупили у військовослужбовця банківські картки, телефон і військовий квиток

У Чорноморську Одеської області п’ятеро невідомих побили старшого сержанта української армії. Чоловік отримав серйозні ушкодження. Про це повідомляє одеське видання «Думська».

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Як зазначається, внаслідок нападу п'ятьох невідомих військовий отримав перелом шиї та набряк мозку.

Інцидент стався недалеко від магазину «Верже» на вулиці Лазурній.

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Зокрема внаслідок нападу невідомі поцупили у військовослужбовця банківські картки, телефон і військовий квиток.

Як зазначили в Національній поліції, особи зловмисників вже встановлені. Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 ККУ – хуліганство. Втім, кваліфікація може бути змінена після отримання висновків експертів.

Раніше повідомлялося, що у Чернівцях п'ятеро чоловіків побили військового.