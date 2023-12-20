У Львові засуджено чоловіка, який вкрав 142 шоколадки «Світоч»

Мешканець крав плитки чорного шоколаду в одному і тому ж супермаркеті міста

У Львові засудили до позбавлення волі місцевого мешканця, який протягом 14-19 лютого 2019 року 14 разів крав шоколадки «Світоч» в супермаркеті «Сільпо». Про це повідомляє Lviv.Media.

Будь ласка, читайте текст після реклами

З матеріалів справи відомо, що мешканець Львова 14 разів крав плитки чорного шоколаду «Світоч» в одному і тому ж супермаркеті міста. Серію крадіжок він розпочав 14 лютого 2019 року, а завершив через п’ять днів – 19 лютого. Щоразу він потай ховав у кишені пальто від п'яти до 11 плиток шоколаду і виходив з магазину, не заплативши. Загалом зловмисник вкрав 142 плитки чорного шоколаду «Світоч».

Під час судового розгляду обвинувачений визнав, що скоїв злочин, і розкаявся. Свої дії він пояснив незадовільним станом здоров’я, який в нього був на момент скоєння злочину. Чоловік попросив врахувати той факт, що на даний час він працює, став на шлях виправлення і більше не скоює правопорушень.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зловмисника засудили до двох років і двох місяців позбавлення волі, проте звільнили його від цього покарання з іспитовим строком у два роки.

Нагадаємо, У Львові внаслідок наїзду маршрутного автобуса поблизу залізничного вокзалу загинув 35-річний прокурор.

Раніше повідомлялося, що працівники Державного бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження за фактом трагічної дорожньо-транспортної пригоди у Львівській області. Через зіткнення легковика з вантажівкою загинуло четверо людей, троє з яких військовослужбовці.