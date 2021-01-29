На Рівненщині чоловік оголосив себе пастором та катував людей (фото)

За організацію «реабілітаційних центрів», де силою утримували та катували людей, судитимуть 22 особи

До своєї діяльності «пастор» залучив 21 особу

На Рівненщині чоловік оголосив себе пастором та залучав «вірян» до незаконної діяльності. На лаві підсудних опиняться 22 особи.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

Рівненською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 22 осіб за катування, вчинене організованою групою осіб, а також за незаконне позбавленні волі та викрадення людей (ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 146 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік під виглядом надання реабілітації хворим від наркотичної та алкогольної залежностей у 2018 році організував та забезпечив функціонування закладів закритого типу для примусового утримання в умовах ізоляції таких людей.

До своєї діяльності він залучив 21 особу. Всі учасники групи – прихожани однієї з церков, а організатор угруповання називав себе її пастором. Всередині групи діяла стійка ієрархія, з чітким розподілом функцій учасників.

Загалом в орендованих приватних будинках вони облаштували 6 таких «реабілітаційних центрів» на Рівненщині та один на Тернопільщині.

Заклади були організовані як гуртожитки для спільного проживання осіб з ґратами на вікнах, контролем телефонних дзвінків та побачень з рідними, жорсткими правилами поведінки, неповноцінним харчуванням та системою відповідних примусових заходів та фізичних покарань, у разі непокори.

Рідні нарко- та алкозалежних за утримання їх в «центрах» платили від 3 до 12 тисяч гривень щомісяця. Досудовим розслідуванням встановлено 26 потерпілих, за утримання яких ділки отримали 380 тис гривень. Діяльність центрів правоохоронці зупинили у травні 2020 року.

Досудове розслідування здійснювали слідчі слідчого управління Головного управління Нацполіції в Рівненській області, за оперативного супроводу Управління СБУ в області та відділу боротьби з злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, в Рівненській області Національної поліції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.