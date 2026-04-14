На Рівненщині мати привласнила понад 3 млн грн виплат сина-військового: суд ухвалив рішення

Суд задовольнив позов частково

Суд зобов’язав матір військовослужбовця Дмитра Панчука повернути йому 3 млн 894 тис. грн – кошти, які вона отримувала як його заробітну плату в період, коли військовий перебував у полоні. Відповідне рішення 13 квітня оголосив суддя Рівненського районного суду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Позов задовольнили частково, адже суму скоригували згідно з фактичними виплатами військової частини, виявивши попередню неточність у розрахунках.

«Також будуть стягнені з відповідачки судові витрати, з урахуванням того, що позов був поданий через електронний суд – 14 тис. 761 грн. Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. Апеляційна скарга на рішення суду подається до Рівненського апеляційного суду упродовж 30 днів», – зазначив суддя.

Що передувало

На Рівненщині набув розголосу конфлікт між військовим, який провів у російському полоні три роки, та його матір’ю, яка під час його відсутності отримувала державні виплати. Ідеться про понад чотири мільйони гривень, які, за словами бійця, виплачувалися щомісяця у розмірі близько 125 тис. грн і були перераховані його матері як найближчій родичці.

Після повернення з полону військовий з’ясував, що всі кошти були використані, а мати відмовилася їх повертати. «Отримувала мати замість мене всі ці кошти, і вона відмовилася мені їх віддавати», – заявив він.

За словами військового, спроби врегулювати ситуацію мирно результату не дали. Він також стверджує, що спочатку мати повідомляла про значно менші суми виплат, а остаточним приводом для звернення до суду стало те, що його виписали з житла.