Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

На Рівненщині мати привласнила понад 3 млн грн виплат сина-військового: суд ухвалив рішення

glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Суд зобов'язує матір звільненого з полону Дмитра Панчука повернути йому заробітну плату
фото: «Суспільне»

Суд задовольнив позов частково

Суд зобов’язав матір військовослужбовця Дмитра Панчука повернути йому 3 млн 894 тис. грн – кошти, які вона отримувала як його заробітну плату в період, коли військовий перебував у полоні. Відповідне рішення 13 квітня оголосив суддя Рівненського районного суду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Позов задовольнили частково, адже суму скоригували згідно з фактичними виплатами військової частини, виявивши попередню неточність у розрахунках.

«Також будуть стягнені з відповідачки судові витрати, з урахуванням того, що позов був поданий через електронний суд – 14 тис. 761 грн. Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. Апеляційна скарга на рішення суду подається до Рівненського апеляційного суду упродовж 30 днів», – зазначив суддя.

Що передувало

На Рівненщині набув розголосу конфлікт між військовим, який провів у російському полоні три роки, та його матір’ю, яка під час його відсутності отримувала державні виплати. Ідеться про понад чотири мільйони гривень, які, за словами бійця, виплачувалися щомісяця у розмірі близько 125 тис. грн і були перераховані його матері як найближчій родичці.

Після повернення з полону військовий з’ясував, що всі кошти були використані, а мати відмовилася їх повертати. «Отримувала мати замість мене всі ці кошти, і вона відмовилася мені їх віддавати», – заявив він.

За словами військового, спроби врегулювати ситуацію мирно результату не дали. Він також стверджує, що спочатку мати повідомляла про значно менші суми виплат, а остаточним приводом для звернення до суду стало те, що його виписали з житла.

Читайте також:

Теги: суд військові гроші

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тимчасове послаблення не змогло стабілізувати ринок, але дозволило Росії суттєво збільшити нафтові доходи
Скільки заробила РФ за час послаблення санкцій: підрахунок The Times
Сьогодні, 05:55
Президент висловив вдячність усім, хто працює заради обмінів
«Шукаємо по кожному прізвищу» – Зеленський розповів про обмін полоненими
11 квiтня, 20:52
Андрій Єрмак (ліворуч на фото) побував на фронті у статусі адвоката
Єрмак з'їздив на фронт і створив громадську організацію
8 квiтня, 15:59
Швидка заміна вагонів потребує значних інвестицій, яких наразі бракує
Списання вагонів за віком може поглибити дефіцит на ринку перевезень – експерт
31 березня, 14:00
Ексчиновника Тернопільської ОВА остаточно визнали винним у хабарі
Верховний Суд залишив вирок ексчиновнику Тернопільської ОВА: подробиці
26 березня, 16:36
Командир 43-ї окремої артилерійської бригади ім. гетьмана Тараса Трясила Ярослав Лисенко
Командир, який на Київщині залучав підлеглих до ремонту квартири, вийшов під заставу
18 березня, 22:06

Кримінал

Правоохоронці ліквідували мережу магазинів U420 у Львові – Садовий
Правоохоронці ліквідували мережу магазинів U420 у Львові – Садовий
Викрав жінку з дитиною, стріляв у поліцейських: на Закарпатті затримано чоловіка
Викрав жінку з дитиною, стріляв у поліцейських: на Закарпатті затримано чоловіка
Атака на Дніпро: кількість жертв зросла до п’яти
Атака на Дніпро: кількість жертв зросла до п’яти
Правоохоронці проводять обшуки в магазинах U420
Правоохоронці проводять обшуки в магазинах U420
Мільйонні збитки на закупівлі зерна. В Україну екстрадовано організатора схеми
Мільйонні збитки на закупівлі зерна. В Україну екстрадовано організатора схеми

Новини

Українська асоціація футболу створила робочу групу з клубами Прем'єр-ліги для реформи суддівства
Сьогодні, 16:22
Командир місячної місії порушив інструкції NASA: яке покарання світить
Сьогодні, 15:00
В Україні з'явиться новий футбольний дивізіон
Сьогодні, 10:55
Коаліція з розмінування залучила для України додаткові €2 млн
Вчора, 22:00
Росія випробовує новий зенітний ракетний комплекс: подробиці
Вчора, 19:51
У Херсоні ворожий дрон влучив у легковик: є постраждалі (фото)
Вчора, 18:47

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua