Єрмак з'їздив на фронт і створив громадську організацію

Колишній глава Офісу президента очолив організацію «Справедливість для України»

Звільнений керівник Офісу президента, а нині адвокат Андрій Єрмак зареєстрував нову громадську організацію. Як повідомляє «Главком» із посиланням на дані відкритих реєстрів, ГО «Міжнародна правозахисна організація «Справедливість для України» створено 7 квітня 2026 року. Її очолив Андрій Єрмак.

дані: YouControl

Громадська організація зареєстрована на столичній вулиці Бойчука Михайла, 18-А. Це адреса масової реєстрації купи компаній – від Київського інституту бізнесу та технологій до ТОВ «Гарнет Інтернешнл медіа груп» (спеціалізується на розповсюдженні кіно- та відеофільмів, телевізійних програм), яке належить братам Андрію та Денису Єрмакам.

Контактний телефон ГО Андрія Єрмака збігається з номером, який він вказав для контакту з ним як із адвокатом.

Додамо, що «Главком» був першим з медіа, хто повідомив, що Андрій Єрмак після звільнення з Офісу президента, 23 січня 2026 року поновив адвокатську діяльність. Згодом він очолив комітет з питань захисту постраждалих від збройної агресії проти України, компенсаційних механізмів та євроінтеграційного правового забезпечення відновлення при Національній асоціації адвокатів України.

3 квітня Єрмак прозвітував у соцмережах про свою роботу на фронті. Зокрема, показав, як працював з трьома бригадами Сил оборони України у зоні бойових дій. Поїздка ексглави Офісу президента відбувалася у рамках реалізації проєкту «Адвокат+» – системи правничої підтримки військовослужбовців на рівні бригад, яка в майбутньому буде поєднувати цифрові інструменти з офлайн роботою адвокатів безпосередньо в підрозділах.

Як повідомляв «Главком», 28 листопада 2025 року Андрія Єрмака було звільнено з посади керівника Офісу президента на тлі «Міндічгейту». За кілька годин після звільнення з посади очільника Офісу президента Єрмак заявив, що вирушає на фронт. Колишній посадовець стверджував, що його гідність не захистили, попри те що він від лютого 2022 року залишається в Україні.