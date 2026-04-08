Єрмак з'їздив на фронт і створив громадську організацію

Віталій Тараненко
Андрій Єрмак (ліворуч на фото) побував на фронті у статусі адвоката
фото: Національна асоціація адвокатів України

Колишній глава Офісу президента очолив організацію «Справедливість для України»

Звільнений керівник Офісу президента, а нині адвокат Андрій Єрмак зареєстрував нову громадську організацію. Як повідомляє «Главком» із посиланням на дані відкритих реєстрів, ГО «Міжнародна правозахисна організація «Справедливість для України» створено 7 квітня 2026 року. Її очолив Андрій Єрмак.

дані: YouControl

Громадська організація зареєстрована на столичній вулиці Бойчука Михайла, 18-А. Це адреса масової реєстрації купи компаній – від Київського інституту бізнесу та технологій до ТОВ «Гарнет Інтернешнл медіа груп» (спеціалізується на розповсюдженні кіно- та відеофільмів, телевізійних програм), яке належить братам Андрію та Денису Єрмакам.

Контактний телефон ГО Андрія Єрмака збігається з номером, який він вказав для контакту з ним як із адвокатом.

Додамо, що «Главком» був першим з медіа, хто повідомив, що Андрій Єрмак після звільнення з Офісу президента, 23 січня 2026 року поновив адвокатську діяльність. Згодом він очолив комітет з питань захисту постраждалих від збройної агресії проти України, компенсаційних механізмів та євроінтеграційного правового забезпечення відновлення при Національній асоціації адвокатів України.

3 квітня Єрмак прозвітував у соцмережах про свою роботу на фронті. Зокрема, показав, як працював з трьома бригадами Сил оборони України у зоні бойових дій. Поїздка ексглави Офісу президента відбувалася у рамках реалізації проєкту «Адвокат+» – системи правничої підтримки військовослужбовців на рівні бригад, яка в майбутньому буде поєднувати цифрові інструменти з офлайн роботою адвокатів безпосередньо в підрозділах.

Як повідомляв «Главком», 28 листопада 2025 року Андрія Єрмака було звільнено з посади керівника Офісу президента на тлі «Міндічгейту». За кілька годин після звільнення з посади очільника Офісу президента Єрмак заявив, що вирушає на фронт. Колишній посадовець стверджував, що його гідність не захистили, попри те що він від лютого 2022 року залишається в Україні.

Читайте також:

Читайте також

Іран теж платить високу ціну
Чи існує прийнятний вихід з війни в Ірані для всіх сторін?
5 квiтня, 23:03
Директорка БФ «Госпітальєри» Юлія Шевчук (на фото у центрі) розповіла прибутки медбату
Скільки коштів отримав фонд «Госпітальєри» за 2025 рік? Директорка дала відповідь
10 березня, 16:34
Особливо помітне зростання атак на Запорізькому напрямку
Ворог стягує сили на фронті: де планується наступ
13 березня, 10:39
Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч 19 березня
Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч 19 березня
19 березня, 05:40
До Близького Сходу вирушають тисячі військових і десантні кораблі
Пентагон прискорив відправку тисяч військових на Близький Схід
20 березня, 08:25
Об’єкт долетів до Литви непоміченим і вибухнув у озері
Литву атакував дрон невідомого типу: деталі
23 березня, 21:30
Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч 27 березня
Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч 27 березня
27 березня, 05:26
Людмила Балабуха спершу була помічницею мінометника, а потім пройшла курси і стала парамедикинею
Втекла з окупації, щоб стати на захист України. Згадаймо Людмилу Балабуху
31 березня, 09:00
Дообладнання авіації зможуть виконувати виробники обладнання, спеціалісти та безпосередньо військові частини, які експлуатують техніку
Посилення захисту неба. Уряд ухвалив важливу постанову
6 квiтня, 19:23

Нардеп Княжицький пояснив свою заяву про банди псевдоТЦК, яка наробила галасу в соцмережі
Нардеп Княжицький пояснив свою заяву про банди псевдоТЦК, яка наробила галасу в соцмережі
Єрмак з'їздив на фронт і створив громадську організацію
Єрмак з'їздив на фронт і створив громадську організацію
Нардеп розповів про зміну відносин з Банковою після приходу Буданова
Нардеп розповів про зміну відносин з Банковою після приходу Буданова
«Слуга» Володіна склала депутатський мандат: скільки тепер народних обранців
«Слуга» Володіна склала депутатський мандат: скільки тепер народних обранців
Зеленський звернувся до Росії після перемир’я між США та Іраном
Зеленський звернувся до Росії після перемир’я між США та Іраном
Скандальні світлини консула України в Домінікані: реакція МЗС
Скандальні світлини консула України в Домінікані: реакція МЗС

Абрамовіч заснував новий благодійний фонд на гроші з продажу «Челсі» – ЗМІ
Сьогодні, 14:30
Зібрали докази: «Динамо» приєдналося до невдоволених суддівством клубів Прем'єр-ліги
Сьогодні, 10:55
Місячна місія: астронавти почули моторошні звуки на зворотному боці Місяця
Сьогодні, 08:29
Велика середа: традиції і заборони третього дня Страсного тижня
Сьогодні, 07:07
Місячна місія: астронавти повертаються додому
Вчора, 09:10
Ворожа атака на Одещину. Президент відреагував на удари Росії
6 квiтня, 12:25

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
