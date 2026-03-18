Командир, який на Київщині залучав підлеглих до ремонту квартири, вийшов під заставу

На Київщині військовий зібрав «ремонтну команду» з підлеглих

Командир 43-ї окремої артилерійської бригади ім. гетьмана Тараса Трясила Ярослав Лисенко, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем, вийшов під заставу, інформує «Главком».

Повідомляється, що за нього було внесено визначену судом заставу в розмірі 449 тис грн і його було звільнено з-під варти.

Що передувало

Напередодні стало відомо, що правоохоронці викрили чинного командира окремої артилерійської бригади ім. гетьмана Тараса Трясила, який замість служби залучав підлеглих до ремонтних робіт. До «будбригади» офіцер свідомо відібрав сімох військових, які мали відповідні навички та не бажали нести службу. Замість виконання безпосередніх військових обов’язків вони впродовж тривалого часу займалися ремонтними роботами у домоволодіннях офіцера та його родичів, безпідставно отримуючи грошове забезпечення.

«Формально військовослужбовці значилися такими, що виконують військові обов’язки у підрозділі, однак фактично займалися ремонтними та будівельними роботами для особистих потреб командира і його родини. Деякі з них перебували на таких роботах із вересня 2024 року, при цьому ухиляючись від несення служби», – йдеться у повідомленні правоохоронців.

Також повідомляється, що посадовець підписував розрахунково-платіжні відомості, забезпечуючи безпідставне нарахування коштів. Зазначається, що такими діями державному бюджету було завдано збитків на понад 800 тис. грн.

«Главком» писав, що за скоєне йому загрожує до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Чотирьом військовослужбовцям «будівельної бригади» також оголошено підозри за ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 (ухилення від військової служби) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.