Головна Київ Новини
search button user button menu button

Командир, який на Київщині залучав підлеглих до ремонту квартири, вийшов під заставу

glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Командир 43-ї окремої артилерійської бригади ім. гетьмана Тараса Трясила Ярослав Лисенко
фото з відкритих джерел

На Київщині військовий зібрав «ремонтну команду» з підлеглих

Командир 43-ї окремої артилерійської бригади ім. гетьмана Тараса Трясила Ярослав Лисенко, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем, вийшов під заставу, інформує «Главком».

Повідомляється, що за нього було внесено визначену судом заставу в розмірі 449 тис грн і його було звільнено з-під варти.

Що передувало

Напередодні стало відомо, що правоохоронці викрили чинного командира окремої артилерійської бригади ім. гетьмана Тараса Трясила, який замість служби залучав підлеглих до ремонтних робіт. До «будбригади» офіцер свідомо відібрав сімох військових, які мали відповідні навички та не бажали нести службу. Замість виконання безпосередніх військових обов’язків вони впродовж тривалого часу займалися ремонтними роботами у домоволодіннях офіцера та його родичів, безпідставно отримуючи грошове забезпечення.

«Формально військовослужбовці значилися такими, що виконують військові обов’язки у підрозділі, однак фактично займалися ремонтними та будівельними роботами для особистих потреб командира і його родини. Деякі з них перебували на таких роботах із вересня 2024 року, при цьому ухиляючись від несення служби», – йдеться у повідомленні правоохоронців.

Також повідомляється, що посадовець підписував розрахунково-платіжні відомості, забезпечуючи безпідставне нарахування коштів. Зазначається, що такими діями державному бюджету було завдано збитків на понад 800 тис. грн.

«Главком» писав, що за скоєне йому загрожує до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Чотирьом військовослужбовцям «будівельної бригади» також оголошено підозри за ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 (ухилення від військової служби) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Теги: ремонт військові Київ Київщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991.

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua