Списання вагонів за віком може поглибити дефіцит на ринку перевезень – експерт

Швидка заміна вагонів потребує значних інвестицій, яких наразі бракує
Вагони потрібно списувати не за віком, а за технічним станом – експерт

Проблема зношеного вагонного парку в Україні існує вже багато років і загострилася під час війни, тому потребує зміни підходів до її вирішення. Але просто списання за віком поглибить кризу на ринку перевезень, тож варто використати європейську практику індивідуальної технічної оцінки стану вагону. Про це заявив амбасадор українського бізнесу, економічний експерт Андрій Забловський.

За його словами, значна частина вантажних вагонів перевищила нормативний строк експлуатації, однак їх автоматичне списання може призвести до дефіциту рухомого складу. «Замість списання необхідно проводити індивідуальну технічну оцінку кожного вагону», – зазначив він.

Експерт підкреслив, що рівень зношеності основних фондів є проблемою всієї економіки, однак у залізничному секторі вона є критичною через відсутність альтернатив перевезенням. Це впливає як на вантажні, так і на пасажирські перевезення, особливо в умовах війни.

Втім, масове списання вагонів без належної заміни може посилити дефіцит і призвести до зростання вартості перевезень. «Дефіцит завжди означає підвищення цін», – пояснив експерт.

Він також зазначив, що чинні нормативні підходи, зокрема передбачені наказом №647, є застарілими та не враховують сучасні технологічні можливості оцінки технічного стану рухомого складу. Тому необхідно поєднати індивідуальну оцінку вагонів із технологічними рішеннями та поступовою модернізацією парку. Адже швидка заміна вагонів потребує значних інвестицій, яких наразі бракує.

«Потрібно знайти баланс між безпекою, стабільністю перевезень і поступовим оновленням рухомого складу», – резюмував експерт.

Раніше директор Центру транспортних стратегій Сергій Вовк заявив, що Україні слід відмовитись від практики списання вантажних вагонів за граничним терміном експлуатації, та прийняти оцінку їхнього фактичного технічного стану як критерій можливості використання у робочому вагонному парку. Такий підхід відповідає європейській практиці та дозволить уникнути ризиків дефіциту рухомого складу, а відтак і зменшення обсягів перевезень.

Читайте також

Брокер глави Пентагону звернувся до BlackRock перед ударом по Ірану, але угоду не уклали
Брокер глави Пентагону намагався заробити на війні з Іраном, але є нюанс
Сьогодні, 10:48
Слідство готує до допиту співочого ректора Михайла Поплавського
Юний орел: круте піке. Чому силовики постукали до Поплавського? Тема дня
27 березня, 21:50
Сторона захисту обвинуваченої висловила бажання врегулювати конфлікт мирним шляхом
На Рівненщині матір привласнила виплати сина-військового, у справі триває суд
21 березня, 16:24
Курс валют на 15 березня 2026 року
Курс валют 15 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
15 березня, 08:45
У середньому доходи Павла Ковтонюка в «Енергоатомі» сягають майже 1 млн грн за місяць
Стало відомо, скільки заробляє новий очільник «Енергоатома» Ковтонюк
10 березня, 14:05
Обвинувачений Андрій Клименко втік до РФ
Колишній фіналіст телепроєкту «Шанс», який втік до Росії, отримав вирок
9 березня, 17:40
Поставку обладнання замовник очікує до 31 липня 2026 року
Понад 5 тис. комплектів відеокамер для військових. Міноборони оголосило велику закупівлю
7 березня, 08:30
Юлія Свириденко назвала головні напрямки, куди спрямують кошти для розвитку науки в Україні
Уряд виділив 3 млрд грн на розвиток науки в Україні: на що підуть кошти
6 березня, 19:33
Україна сподівається на позитивне рішення Євроради
Європейська рада вирішить долю €90 млрд для України 19 березня
5 березня, 18:49

Європейська бізнес-асоціація закликала НКРЕКП зберегти поточні граничні ціни на ринку електроенергії
Європейська бізнес-асоціація закликала НКРЕКП зберегти поточні граничні ціни на ринку електроенергії
Україна може не встигнути підготуватися до зими через блокування кредиту на €90 млрд – президент
Україна може не встигнути підготуватися до зими через блокування кредиту на €90 млрд – президент
Через екомито CBAM Україна втрачає валютну виручку та конкурентоспроможність – Forbes Ukraine
Через екомито CBAM Україна втрачає валютну виручку та конкурентоспроможність – Forbes Ukraine
Продовження дії поточних прайс-кепів є критичним для імпорту електроенергії – ексміністр
Продовження дії поточних прайс-кепів є критичним для імпорту електроенергії – ексміністр
Рішення про зниження прайс-кепів зробить генерацію збитковою – Федерація ПЕК
Рішення про зниження прайс-кепів зробить генерацію збитковою – Федерація ПЕК

Новини

Ребров склав заявку збірної України на матч проти Албанії
Сьогодні, 09:42
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 02:29
Екстренер «Шахтаря» і «Динамо» втратив свідомість перед тренуванням команди
29 березня, 12:55
Михайлюк пристойним виступом після повернення не врятував «Юту» від поразки
29 березня, 10:59
Антонеллі з новим рекордом виграв Гран-прі Японії
29 березня, 10:07
Удар по Кірішському НПЗ. Генштаб повідомив нові подробиці
27 березня, 14:41

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
