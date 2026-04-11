«Шукаємо по кожному прізвищу» – Зеленський розповів про обмін полоненими

Президент зазначив, що сьогоднішній обмін готувався довго, і додав, що «кожне повернення наших людей має значення»

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що обміни полоненими з Російською Федерацією буде продовжено вже найближчим часом. Як інформує «Главком», про це він сказав у своєму вечірньому зверненні у суботу, 11 квітня, коли додому з російського полону повернулися 175 українських захисників та семеро цивільних.

«Сподіваємось, що обміни продовжимо вже найближчим часом. Принаймні з нашої сторони всю роботу для цього виконуємо», – заявив український президент.

Зеленський зазначив, що сьогоднішній обмін готувався довго, і додав, що «кожне повернення наших людей має значення».

«Ми памʼятаємо про всіх. Шукаємо по кожному прізвищу. Буває, що знаходимо людей через роки, коли нічого не було відомо про людину, а головне – щоб можна було повернути додому, в Україну», – наголосив він.

Президент висловив вдячність усім, хто працює заради обмінів.

«Усій нашій команді Координаційного штабу і розвідкам, Службі безпеки України, МВС, звісно, армії, а найбільше – кожному українському підрозділу, який на фронті забезпечує поповнення обмінного фонду для України. Ваша сміливість, воїни, – це гарантія, що зможемо повертати людей», – підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні відбулася чергова радісна подія для всієї країни – з російського полону вдалося визволити велику групу українців. Додому повернулися військові, які боронили Україну на найгарячіших ділянках фронту, а також цивільні особи, яких незаконно утримував агресор.

Особливість цього обміну – більшість звільнених утримувалися у неволі від 2022 року. Це воїни Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Збройних сил, територіальної оборони, десантно-штурмових, мотопіхотних і механізованих військ. Повернуто 28 офіцерів, які утримувалися у полоні від 2022 року. Найстаршому звільненому військовому – 63 роки, наймолодшому – 21 рік.

Також Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими встановив факт перебування в полоні ще 12 українців, доля яких була невідомою.

Крім того, у рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 військовополонених 1-го корпусу Національної гвардії України «Азов»: 11 військовослужбовців бригади «Азов» та одного – бригади «Кара-Даг».