Верховний Суд залишив вирок ексчиновнику Тернопільської ОВА: подробиці

Йдеться про справу з мільйонним хабарем і схемою «відкатів» за підряди

Верховний Суд залишив без змін вирок колишньому заступнику голови Тернопільської обласної військової адміністрації Ігорю Гайдуку, якого засуджено до 8 років і 2 місяців позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком».

скріншот із Facebook

26 березня 2026 року Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду відхилив касаційну скаргу сторони захисту та підтвердив законність рішень судів попередніх інстанцій.

Йдеться про вирок Вищого антикорупційного суду від 6 березня 2025 року та ухвалу Апеляційної палати ВАКС від 11 липня 2025 року, якими експосадовця було визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Суд остаточно призначив Гайдуку покарання у вигляді 8 років і 2 місяців позбавлення волі. Також його позбавлено права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на три роки і конфісковано автомобіль Toyota Avensis.

Згідно з матеріалами справи, у червні 2023 року посадовець вимагав 1,8 млн грн за сприяння у погашенні заборгованості Тернопільської ОВА перед підприємством за вже виконані роботи, а також за укладення нових договорів і фінансування чинних.

У суді встановлено, що під час зустрічі з підприємцем обвинувачений жестом руки вказав на збільшення розміру «відкату» з 5% до 7%.

«Колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції, що саме Ігор Гайдук створив умови сприйняття свідком висловлювань як таких, що спонукають до дій обов’язкового виконання такого незаконного прохання під загрозою створення несприятливих умов продовження ним підприємницької діяльності та вказав (збільшив) суму неправомірної вигоди по одному з договорів з 5 на 7%», – зазначено в ухвалі апеляційного суду.

У матеріалах справи також зазначено, що заяву про злочин подав підприємець, який співпрацював із місцевою владою. Він назвав обвинуваченого «бухгалтером, який визначав конкретні суми «відкатів».

Водночас суд врахував, що Гайдук є пенсіонером та особою з інвалідністю. Також у 2023 році він проходив службу в лавах ЗСУ протягом трьох місяців і був звільнений у запас за сімейними обставинами. Постанова Верховного Суду є остаточною та не підлягає оскарженню.

Нагадаємо, що 26 червня 2023 року НАБУ та САП затримали «на гарячому» голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації: Ігоря Дем’янчука та Ігоря Гайдука. За даними слідства, посадовці вимагали майже 1,8 млн грн від підприємця за підписання актів виконаних робіт.

18 червня 2025 року Вищий антикорупційний суд також визнав винуватим Михайла Головка у проханні та одержанні хабаря. Йому призначили 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.