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Ховав хабар в унітазі: на Львівщині затримано депутата облради та його спільника

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Ховав хабар в унітазі: на Львівщині затримано депутата облради та його спільника
На опублікованих із затримання фото видно, що отримані хабарі намагалися змити в унітаз
фото: Державне бюро розслідувань

Чиновникам повідомлено про підозру у шахрайстві за попередньою групою осіб в особливо великих розмірах

Працівники Державного бюро розслідувань затримали депутата Львівської обласної ради, а також його спільника – заступника міського голови однієї з територіальних громад регіону. Вони намагались обдурити місцевого приватного підприємця та шахрайським методом забрати у нього 1,2 млн грн. Про це повідомляє пресслужба ДБР. 

На опублікованих із затримання фото видно, що отримані хабарі намагалися змити в унітаз. 

Повідомляється, що шахраї обіцяли підприємцю допомогти виграти тендер на виконання будівельних робіт в регіоні, але він відмовився.

Після того, як підприємець самостійно переміг, зловмисники вирішили вдати, що це саме вони допомогли та у нав’язливій формі почали вимагати у комерсанта частину прибутку.

ДБР затримало депутата облради та заступника мера одного з ОТГ під час отримання ними коштів
ДБР затримало депутата облради та заступника мера одного з ОТГ під час отримання ними коштів
фото: Державне бюро розслідувань

Державне бюро розслідувань затримало депутата облради та заступника мера одного з ОТГ під час отримання ними $25 тис., а також 190 тис. грн.

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Шахраї намагались обдурити місцевого приватного підприємця та шахрайським методом забрати у нього 1,2 млн грн
фото: Державне бюро розслідувань

Їм повідомлено про підозру у шахрайстві за попередньою групою осіб в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України).

Санкція статті передбачає покарання до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів. 

Нагадаємо, Служба безпеки затримала у Києві одного з керівників відомої партії, який вимагав $1 млн за вирішення «земельних питань» у Київській міській державній адміністрації. За результатами комплексних заходів «на гарячому» затримано керівника одного з обласних осередків відомої партії, який вимагав у приватного підприємця хабар. За матеріалами справи, в обмін на цю суму політик обіцяв «розв'язати земельне питання», яке виникло у бізнесмена із посадовцями КМДА. Варто зазначити, що правоохоронці не називають фігуранта справи, однак за даними джерел «Главкома» у правоохоронних органах йдеться про очільника одеського осередку партії «Удар Віталія Кличка» Олександра Суханова.

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Теги: тендер шахрайство депутат корупція в Україні

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