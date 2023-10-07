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На Сумщині ворожка видурила в жінки майже два мільйони гривень

Надія Карбунар
glavcom.ua
На Сумщині ворожка видурила в жінки майже два мільйони гривень
Затримали зловмисницю співробітники карного розшуку та слідчі за силової підтримки спецпризначенців
фото: npu.gov.ua

Для виклику довіри шахрайка опублікувала фейкові фотографії відгуків про свою успішну діяльність

Сумчанка видурила у жінки значну суму грошей за нібито надання «цілительських» послуг. Про це пише Відділ комунікації поліції Сумської області.

У ході досудового розслідування та використовуючи можливості працівників кримінального аналізу поліцейські встановили, що 27-річна жінка, з метою незаконного збагачення, в одній із соціальних мереж розмістила інформацію про свої екстрасенсорні здібності. Для виклику довіри шахрайка опублікувала фейкові фотографії відгуків про свою успішну діяльність.

На Сумщині ворожка видурила в жінки майже два мільйони гривень фото 1

Через деякий час до псевдоцілительки звернулася жінка, яка хотіла покращити стан свого здоровʼя. Підозрювана розуміючи, що потерпіла їй довіряє, почала просити гроші на певні атрибути для ритуалів. На що довірлива жінка перерахувала зловмисниці 1,9 млн гривень.

Затримали зловмисницю співробітники карного розшуку та слідчі за силової підтримки спецпризначенців роти поліції особливого призначення ГУНП в Сумській області під час спроби отримати від потерпілої ще 160 тисяч гривень.

На Сумщині ворожка видурила в жінки майже два мільйони гривень фото 2

Наразі слідчі поліції під процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомили зловмисниці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення у вчиненні злочину, передбаченого частиною 5 статті 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 1 мільйон 778 тисяч гривень. Триває досудове розслідування.

Раніше Чернівецька обласна прокуратура повідомила про підозру ворожці та адвокату. Правоохоронці стверджують, що вони видурили у чоловіка кількасот тисяч доларів і підбурили його на хабар. 

Також столичні правоохоронці затримали групу зловмисниць, які виманювали гроші у пенсіонерів, пропонуючи зняти «порчу».

 

 

Теги: шахрайство гроші розслідування жінка ворожка

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