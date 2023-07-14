Послуги ворожки за $300 тис.: на Буковині зловмисники ошукали чоловіка

Ворожка пообіцяла фігуранту кримінального провадження уникнути покарання через впливових людей

Чернівецька обласна прокуратура повідомила про підозру ворожці та адвокату. Правоохоронці стверджують, що вони видурили у чоловіка кількасот тисяч доларів і підбурили його на хабар. Про це йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.

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З січня до травня цього року ворожка та інші особи нібито одержали від фігуранта кримінальної справи $300 000 фото: Офіс генпрокурора

За даними слідства, мешканка Тернопільської області, яка надає послуги з ворожіння, пообіцяла чоловіку допомогти вирішити через впливових людей питання припинення щодо нього кримінального переслідування. Зокрема, він є фігурантом кримінального провадження за розкрадання та легалізації понад 15 млн грн бюджетних коштів.

З січня до травня цього року ворожка та інші особи нібито одержали від чоловіка $300 тис., однак зазначених домовленостей не виконали.

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«Також підозрювана порекомендувала чоловіку найняти столичного адвоката. Він запропонував клієнту в обхід закону допомогти уникнути кримінальної відповідальності його родичем, який теж фігурує у справі щодо легалізації бюджетних коштів. Захисник підбурив чоловіка надати слідчому $10 000. Водночас запевнив, що особисто передасть кошти правоохоронцям», – йдеться в повідомленні.

Після одержання грошей адвоката затримали. Йому та ворожці інкримінують шахрайства та підбурення до надання неправомірної вигоди (ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України).

Нагадаємо, апеляційна палата Вищого антикорупційного суду переглянула рішення суду першої інстанції і дозволила ключовому фігуранту корупційної справи, колишньому заступнику начальника Тернопільської ОВА Ігорю Дем'янчуку не носити електронного браслета і вільно пересуватися за межі області.

До слова, Служба безпеки України викрила нові факти протиправної діяльності екснастоятеля Києво-Печерської Лаври Павла (Петра Лебедя).