Контрактник самовільно залишив військову частину. Суд визначив покарання

Обвинувачений неодноразово самовільно залишав військову частину

За підтримання публічного обвинувачення прокурорів Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону Гайсинський міський суд Вінницької області визнав військовослужбовця військової служби за контрактом винним у самовільному залишенні військової частини (ч. 4 ст. 407 КК України). Вироком суду його остаточно засуджено до 2 років тримання у дисциплінарному батальйоні, повідомляє «Главком».

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У суді доведено, що солдат у липні 2021 року, з метою тимчасово ухилитися від виконання обов'язків військової служби самовільно залишив військову частину та ухилявся від проходження військової служби до серпня 2021 року, коли прибув до військової частини із зізнанням.

У вересні 2021 року він вдруге самовільно залишив військову частину та проводив час на власний розсуд, не пов’язуючи його з виконанням обов’язків військової служби до лютого 2022 року, коли був переведений на іншу посаду в іншу військову частину.

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У судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав повністю, щиро розкаявся та виявив бажання продовжувати службу у Збройних Силах України. Наразі вирок суду ще не вступив в законну силу.

Нагадаємо, Івано-Франківський апеляційний суд скасував вирок за ухилення від мобілізації чоловіку, який заявив, що через «стосунки з Богом» не може брати зброю до рук і відмовився від проходження служби. Суд першої інстанції присудив йому рік тюрми, однак апеляція дозволила уникнути ув’язнення.