У Києві рідні загиблих воїнів скаржаться на крадіжки з могил (фото)

З могил похованих військових невідомі крадуть вази, фігурки, іграшки та квіти, а також псують українські прапори

На Берковецькому кладовищі Києва кілька тижнів поспіль орудують чоловіки, які крадуть і перепродають квіти, що приносять на могили героям, та підлітки, які забирають особисті речі загиблих військових. Про це «Главкому» розповіли родичі героїв.

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Катерина Реуцька, донька похованого Героя України Михайла Реуцького, скаржиться: крадіжки з могил відбуваються у зухвалий спосіб, а адміністрація кладовища не може впоратися із злодіями.

«Ще у лютому, коли поховали батька, на кладовищі з'являлися п'яні чоловіки, які й «започаткували» крадіжки ваз, фігурок, іграшок і квітів із могил військових. Після таких випадків рідні почали спеціально підписувати предмети на надгробках або псувати ці фігури та вази, щоб вони втратили товарний вигляд і їх не можна було продати на ринку. Траплялося, що просто на очах родичів героїв ці особи крали квіти, а потім перепродавали неподалік від кладовища – там, де був попит», – розповідає донька героя.

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Катерина зазначає: про крадіжки з могил місцева влада та керівництво кладовища знало з початку 2023 року. Але, за її словами, ні від кого не було жодних дій.

«Спочатку ми зверталися до нашої місцевої влади щодо встановлення камер, але нам відмовили. Ми вже думали поставити їх за власний кошт на кладовищі, але проблема в тому, що й камери можуть покрасти. Єдине місце, де їх можна причепити, – це на дерево, але звідти їх легко дістати», – пояснює Реуцька.

Також донька загиблого героя розповіла, що на цвинтар ходять підлітки: «З могил військових почали зникати прапори, натомість біля них лишалося сміття. Об деякі прапори витирали брудні руки – на тканині чітко видно долоню, яка була замурзана чимось брудним чи жирним».

Родичі загиблих захисників скаржаться на те, як страждають могили героїв Скриншоти листування з родичами похованих героїв надані Катериною Реуцькою

Як стверджують родичі, крадіжки з могил військових трапляються постійно Скриншоти листування з родичами похованих героїв надані Катериною Реуцькою

Катерина наголошує: для рідних загиблих героїв зухвала поведінка підлітків сприймається як глузування над горем. «Відчуття, ніби об нас витирають ноги – і ці діти, й адміністрація кладовища. Поліція спершу теж не реагувала, але потім була змушена працювати, бо почало надходити дуже багато звернень про крадіжки», – каже киянка.

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Коли рідні військових зрозуміли, що камер (хоча б з оглядом на Алею Слави) не дочекаються – звернулися до адміністрації кладовища з проханням організувати чергування на території. Однак і в цьому їм відмовили. «Обмежити вхід підліткам на територію також неможливо – такої заборони не існує. Це Берковецьке кладовище, воно найбільше в Києві, й сама Алея Слави розташована вкінці. На територію кладовища, яке офіційно працює до шостої вечора, пускають усіх, вхід ніяк не контролюється. Якщо на основних воротах ще є охоронці, то на інших – ні», – зауважує Катерина Реуцька.

Враховуючи велику кількість звернень, які надійшли до поліції лише за останні два тижні, патрульні таки відреагували – пообіцяли, що самі чергуватимуть на цвинтарі, допоки не зловлять винних.

Родичі розповіли про реакцію поліції на викрадення та псування могил героїв Скриншоти листування з родичами похованих героїв надані Катериною Реуцькою

Як пояснив журналістам «Главкома» охоронець Берковецького кладовища Юрій, бракує персоналу для контролю над відвідувачами. «У нас є чіткі посадові обов’язки: охороняти територію, за потреби виводити з неї нетверезих людей або викликати поліцію у випадку надзвичайних ситуацій чи неадекватної поведінки відвідувачів. Перевіряти речі тих, хто виходить з території, або брати розписку з тих, хто заходить, до кого люди прийшли – не маємо права. Щоб охороняти окремо входи або Алею – треба люди. Людей не вистачає, на додаткові зміни ніхто не виходитиме. У нас є графік роботи», – зауважує охоронець.

У патрульній поліції на офіційний запит журналістів поки що не відповіли. Але неофіційно працівники Управління патрульної поліції Києва зауважують: скарги від родичів на обкрадання могил надходять регулярно – це стосується як різних районів столиці, так і різних могил. Сказати, що вандали знущаються саме з могил воїнів – не можна, бо страждають усі надгробки, з яких є що взяти.

Викрадення предметів із могили карається штрафом від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом строком до шести місяців, або обмеженням волі до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк. Однак без суду та офіційної відповіді правоохоронців неможливо передбачити, яке покарання можуть отримати підлітки й чи уникнуть вони його. Зокрема, таке можливо, якщо крали з могил неповнолітні діти (які не досягли 14-річного віку), а їхні батьки сплатили штраф.

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Раніше на Черкащині підлітки зняли український прапор із могили військового задля відео в TikTok. Як зазначається, правопорушниками виявилися двоє хлопців та двоє дівчат у віці 14 років. Батькам виписали адміністративні штрафи за невиконання ними обов’язків щодо виховання дітей. Нацполіція відкрила кримінальну справу за статтями про наругу над могилою та держсимволами.

Нагадаємо, у Києві дві сестри станцювали на могилі батька-військового. Після публікації відео із в соцмережах уже менш ніж за годину правопорушниць було затримано.