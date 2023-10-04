Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві рідні загиблих воїнів скаржаться на крадіжки з могил (фото)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
У Києві рідні загиблих воїнів скаржаться на крадіжки з могил (фото)
Родичі загиблих героїв вимагають припинити знущання над могилами померлих захисників
фото з відкритих джерел

З могил похованих військових невідомі крадуть вази, фігурки, іграшки та квіти, а також псують українські прапори

На Берковецькому кладовищі Києва кілька тижнів поспіль орудують чоловіки, які крадуть і перепродають квіти, що приносять на могили героям, та підлітки, які забирають особисті речі загиблих військових. Про це «Главкому» розповіли родичі героїв.

Катерина Реуцька, донька похованого Героя України Михайла Реуцького, скаржиться: крадіжки з могил відбуваються у зухвалий спосіб, а адміністрація кладовища не може впоратися із злодіями.

«Ще у лютому, коли поховали батька, на кладовищі з'являлися п'яні чоловіки, які й «започаткували» крадіжки ваз, фігурок, іграшок і квітів із могил військових. Після таких випадків рідні почали спеціально підписувати предмети на надгробках або псувати ці фігури та вази, щоб вони втратили товарний вигляд і їх не можна було продати на ринку. Траплялося, що просто на очах родичів героїв ці особи крали квіти, а потім перепродавали неподалік від кладовища – там, де був попит», – розповідає донька героя.

Катерина зазначає: про крадіжки з могил місцева влада та керівництво кладовища знало з початку 2023 року. Але, за її словами, ні від кого не було жодних дій.

«Спочатку ми зверталися до нашої місцевої влади щодо встановлення камер, але нам відмовили. Ми вже думали поставити їх за власний кошт на кладовищі, але проблема в тому, що й камери можуть покрасти. Єдине місце, де їх можна причепити, – це на дерево, але звідти їх легко дістати», – пояснює Реуцька.

Також донька загиблого героя розповіла, що на цвинтар ходять підлітки: «З могил військових почали зникати прапори, натомість біля них лишалося сміття. Об деякі прапори витирали брудні руки – на тканині чітко видно долоню, яка була замурзана чимось брудним чи жирним».

Родичі загиблих захисників скаржаться на те, як страждають могили героїв
Родичі загиблих захисників скаржаться на те, як страждають могили героїв
Скриншоти листування з родичами похованих героїв надані Катериною Реуцькою
Як стверджують родичі, крадіжки з могил військових трапляються постійно
Як стверджують родичі, крадіжки з могил військових трапляються постійно
Скриншоти листування з родичами похованих героїв надані Катериною Реуцькою

Катерина наголошує: для рідних загиблих героїв зухвала поведінка підлітків сприймається як глузування над горем. «Відчуття, ніби об нас витирають ноги – і ці діти, й адміністрація кладовища. Поліція спершу теж не реагувала, але потім була змушена працювати, бо почало надходити дуже багато звернень про крадіжки», – каже киянка.

Коли рідні військових зрозуміли, що камер (хоча б з оглядом на Алею Слави) не дочекаються – звернулися до адміністрації кладовища з проханням організувати чергування на території. Однак і в цьому їм відмовили. «Обмежити вхід підліткам на територію також неможливо – такої заборони не існує. Це Берковецьке кладовище, воно найбільше в Києві, й сама Алея Слави розташована вкінці. На територію кладовища, яке офіційно працює до шостої вечора, пускають усіх, вхід ніяк не контролюється. Якщо на основних воротах ще є охоронці, то на інших – ні», – зауважує Катерина Реуцька.

Враховуючи велику кількість звернень, які надійшли до поліції лише за останні два тижні, патрульні таки відреагували – пообіцяли, що самі чергуватимуть на цвинтарі, допоки не зловлять винних.

Родичі розповіли про реакцію поліції на викрадення та псування могил героїв
Родичі розповіли про реакцію поліції на викрадення та псування могил героїв
Скриншоти листування з родичами похованих героїв надані Катериною Реуцькою

Як пояснив журналістам «Главкома» охоронець Берковецького кладовища Юрій, бракує персоналу для контролю над відвідувачами. «У нас є чіткі посадові обов’язки: охороняти територію, за потреби виводити з неї нетверезих людей або викликати поліцію у випадку надзвичайних ситуацій чи неадекватної поведінки відвідувачів. Перевіряти речі тих, хто виходить з території, або брати розписку з тих, хто заходить, до кого люди прийшли – не маємо права. Щоб охороняти окремо входи або Алею – треба люди. Людей не вистачає, на додаткові зміни ніхто не виходитиме. У нас є графік роботи», – зауважує охоронець.

У патрульній поліції на офіційний запит журналістів поки що не відповіли. Але неофіційно працівники Управління патрульної поліції Києва зауважують: скарги від родичів на обкрадання могил надходять регулярно – це стосується як різних районів столиці, так і різних могил. Сказати, що вандали знущаються саме з могил воїнів – не можна, бо страждають усі надгробки, з яких є що взяти.

Викрадення предметів із могили карається штрафом від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом строком до шести місяців, або обмеженням волі до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк. Однак без суду та офіційної відповіді правоохоронців неможливо передбачити, яке покарання можуть отримати підлітки й чи уникнуть вони його. Зокрема, таке можливо, якщо крали з могил неповнолітні діти (які не досягли 14-річного віку), а їхні батьки сплатили штраф. 

Раніше на Черкащині підлітки зняли український прапор із могили військового задля відео в TikTok. Як зазначається, правопорушниками виявилися двоє хлопців та двоє дівчат у віці 14 років. Батькам виписали адміністративні штрафи за невиконання ними обов’язків щодо виховання дітей. Нацполіція відкрила кримінальну справу за статтями про наругу над могилою та держсимволами.

Нагадаємо, у Києві дві сестри станцювали на могилі батька-військового. Після публікації відео із в соцмережах уже менш ніж за годину правопорушниць було затримано.

Теги: Київ військові кладовище

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські танкісти здійснили численні військові подвиги у цій війні
Ворог боїться українських танкістів, як останнього вироку в житті
10 вересня, 16:26
На зустрічі міністри закордонних справ України та Японії обговорять підтримку України
Глава МЗС Японії сьогодні відвідає Київ
9 вересня, 07:43
До ЗСУ вступили багато комунальників
Стало відомо, скільки киян вступило до лав ЗСУ
13 вересня, 16:10
Росія розцінюється як у світі як небезпека
Мешканці 36 країн назвали Росію головною загрозою для світу: опитування
11 вересня, 20:13
ЗСУ, ймовірно, здійснили прорив на лінії Роботине-Вербове: оцінка ISW
ЗСУ, ймовірно, здійснили прорив на лінії Роботине-Вербове: оцінка ISW
28 вересня, 05:18
Борис Джонсон похвалив кота за good job
Борис Джонсон зустрівся із Котячим мером Львова: кумедне фото
9 вересня, 18:48
Подія сталася ввечері 10 серпня на ескалаторі столичної станції метро «Печерська»
У Києві чоловік погладив жінку у метро й отримав штраф
15 вересня, 12:59
22 вересня Україна завдала удару по штабу Чорноморського флоту РФ крилатими ракетами
Розвідка розповіла про атмосферу в російському війську після удару по штабу у Севастополі
27 вересня, 15:16
Є випадки, коли окремі політики намагаються використати певні недружні до українців наративи у внутрішньополітичних цілях, каже Верещук
Верещук дала поради біженцям, які стикаються з недружнім ставленням у Європі
30 вересня, 19:59

Новини

У Києві рідні загиблих воїнів скаржаться на крадіжки з могил (фото)
У Києві рідні загиблих воїнів скаржаться на крадіжки з могил (фото)
КМДА пояснила, навіщо вводить нові правила оплати проїзду у транспорті
КМДА пояснила, навіщо вводить нові правила оплати проїзду у транспорті
Прийомна сімʼя та наркотики: що відомо про брата та сестру, які вистрибнули з багатоповерхівки
Прийомна сімʼя та наркотики: що відомо про брата та сестру, які вистрибнули з багатоповерхівки
МВФ відновив роботу офісу в Києві (фото)
МВФ відновив роботу офісу в Києві (фото)
У Києві на Броварському проспекті буде обмежено рух автотранспорту
У Києві на Броварському проспекті буде обмежено рух автотранспорту
«Ціна 8 грн не відповідає собівартості». Кличко розповів, чи зміниться вартість проїзду
«Ціна 8 грн не відповідає собівартості». Кличко розповів, чи зміниться вартість проїзду

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
20K
Європа вирішує демографічні проблеми за рахунок українських біженців – Le Monde
8336
Дві області після перевірки отримали нових військкомів
7144
Розстріл військових у Києві: стали відомі нові деталі
5298
Кум Табачника визвався служити у силах ППО
4704
Чиновник, якого було звільнено з Офісу президента у січні, заявив про гучне повернення
4544
Глава МВС розповів, що чекатиме ухилянтів при поверненні в Україну

Новини

Як змінилася думка росіян про війну в Україні – опитування
Сьогодні, 12:27
Росія знову може піти в наступ на Лиман і Куп'янськ – військовий експерт
Сьогодні, 11:25
Контрнаступ ЗСУ: українські сили мають успіх у трьох районах
Сьогодні, 07:29
Дощі та шквали: прогноз погоди на 4 жовтня
Сьогодні, 05:16
4 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:47
Одещина: правоохоронці оголосили підозру «злодію в законі» та шістьом кримінальним авторитетам
Вчора, 17:14

Прес-релізи

Всеукраїнський онлайн-сервіс замовлення таксі OnTaxi заявив про початок надання послуг у Празі
Всеукраїнський онлайн-сервіс замовлення таксі OnTaxi заявив про початок надання послуг у Празі
2 жовтня, 10:57
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту