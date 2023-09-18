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Втеча льотчика і крадіжка вертольота. Російські ЗМІ назвали жінку, яка організувала спецоперацію

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Втеча льотчика і крадіжка вертольота. Російські ЗМІ назвали жінку, яка організувала спецоперацію
За словами російських ЗМІ, Інна сильно переживала через мобілізацію і зізнавалася знайомим, що не хоче, щоб син йшов на війну
фото: російські ЗМІ

Російський пілот Максим Кузьмінов передав Україні гелікоптер Мі-8, операція отримала назву «Синиця»

Втечу льотчика Максима Кузьмінова, який викрав та передав Україні гелікоптер Мі-8, могла організувати його мати Інна. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Як стверджують російські ЗМІ, саме мати льотчика вела перемовини з українськими спецслужбами.

За словами журналістів, Інна Кузьмінова виховувала сина без батька. Велику роль у вихованні хлопчика зіграв його дід – заслужений льотчик Росії. Чоловік розбився на гелікоптері, коли Максиму було 17 років.

Спочатку жінка нібито підтримувала рішення сина піти шляхом дідуся, але після повномасштабного вторгнення Росії на територію України її ставлення до цього змінилося. Крім того, після переведення військовослужбовця з Примор'я до кордону з Україною, в Інни Кузьмінової нібито сталася через це істерика.

За словами джерел, Інна сильно переживала через мобілізацію і зізнавалася знайомим, що не хоче, щоб син йшов на війну. У грудні Кузьмінова поводилася замкнуто – вона згадувала, ніби «збирається кудись їхати» і шукати Максима. Вже в січні Інна пішла у відпустку, і більше її не бачили ні колеги, ні близькі. Лише згодом жінка повідомила, що шукати її не потрібно. Через кілька місяців Максим викрав Мі-8.

Нагадаємо, 23 серпня з'явилася інформація про те, що на один з аеродромів України у Харківській області приземлився російський гелікоптер Мі-8.

Спецоперація ГУР, яка тривала понад шість місяців, отримала назву «Синиця». Українська розвідка виманила пілота Мі-8 в Україну. Борт здійснював рейс між двома авіабазами й перевозив деталі до винищувачів Су-27, Су-30СМ. Разом із пілотом на борту були двоє членів екіпажу, які не знали, куди насправді летить гелікоптер. У результаті спецоперації двоє членів екіпажу були ліквідовані. Пілот і його сімʼя перебувають в Україні, родину завчасно вивезли з РФ.

Вертоліт повністю цілий і поповнить склад ЗСУ після детального вивчення його обладнання.

Пілот переміщеного в Україну російського вертольота Мі-8 28-річний Максим Кузьмінов отримає винагороду $500 тис. у гривневому еквіваленті.

До слова, російський пілот, капітан і командир гелікоптера Мі-8 Максим Кузьмінов доносив для Головного управління розвідки цінні дані про військові об'єкти.

Теги: росія війна гелікоптер мама пілот

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