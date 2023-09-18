Втеча льотчика і крадіжка вертольота. Російські ЗМІ назвали жінку, яка організувала спецоперацію

За словами російських ЗМІ, Інна сильно переживала через мобілізацію і зізнавалася знайомим, що не хоче, щоб син йшов на війну

Російський пілот Максим Кузьмінов передав Україні гелікоптер Мі-8, операція отримала назву «Синиця»

Втечу льотчика Максима Кузьмінова, який викрав та передав Україні гелікоптер Мі-8, могла організувати його мати Інна. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Як стверджують російські ЗМІ, саме мати льотчика вела перемовини з українськими спецслужбами.

За словами журналістів, Інна Кузьмінова виховувала сина без батька. Велику роль у вихованні хлопчика зіграв його дід – заслужений льотчик Росії. Чоловік розбився на гелікоптері, коли Максиму було 17 років.

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Спочатку жінка нібито підтримувала рішення сина піти шляхом дідуся, але після повномасштабного вторгнення Росії на територію України її ставлення до цього змінилося. Крім того, після переведення військовослужбовця з Примор'я до кордону з Україною, в Інни Кузьмінової нібито сталася через це істерика.

За словами джерел, Інна сильно переживала через мобілізацію і зізнавалася знайомим, що не хоче, щоб син йшов на війну. У грудні Кузьмінова поводилася замкнуто – вона згадувала, ніби «збирається кудись їхати» і шукати Максима. Вже в січні Інна пішла у відпустку, і більше її не бачили ні колеги, ні близькі. Лише згодом жінка повідомила, що шукати її не потрібно. Через кілька місяців Максим викрав Мі-8.

Нагадаємо, 23 серпня з'явилася інформація про те, що на один з аеродромів України у Харківській області приземлився російський гелікоптер Мі-8.

Спецоперація ГУР, яка тривала понад шість місяців, отримала назву «Синиця». Українська розвідка виманила пілота Мі-8 в Україну. Борт здійснював рейс між двома авіабазами й перевозив деталі до винищувачів Су-27, Су-30СМ. Разом із пілотом на борту були двоє членів екіпажу, які не знали, куди насправді летить гелікоптер. У результаті спецоперації двоє членів екіпажу були ліквідовані. Пілот і його сімʼя перебувають в Україні, родину завчасно вивезли з РФ.

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Вертоліт повністю цілий і поповнить склад ЗСУ після детального вивчення його обладнання.

Пілот переміщеного в Україну російського вертольота Мі-8 28-річний Максим Кузьмінов отримає винагороду $500 тис. у гривневому еквіваленті.

До слова, російський пілот, капітан і командир гелікоптера Мі-8 Максим Кузьмінов доносив для Головного управління розвідки цінні дані про військові об'єкти.