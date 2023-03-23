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Правоохоронці викрили масштабне виробництво контрафактного пального

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Правоохоронці викрили масштабне виробництво контрафактного пального
БЕБ

Товариство завдяки незаконній діяльності ухилилося від сплати акцизного податку в розмірі понад 12 млн грн

Детективи Бюро економічної безпеки України, за оперативного супроводження головного оперативно-розшукового відділу Чернігівського прикордонного загону Держприкордонслужби України, викрили схему незаконного виготовлення та збуту дизельного палива та бензину. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

«Проведено низку обшуків за адресам здійснення виробничої діяльності та за адресами підприємств, які безпосередньо купували незаконно виготовлену продукцію. Вилучено понад 700 тис. літрів пального вартістю близько 12 млн грн», – йдеться в повідомленні.

Співробітники БЕБ встановили, що особи одного із товариств налагодили переробку нафти та виробництво низькоякісного пального шляхом додавання різних розчинників. У подальшому незаконно виготовлена продукція під виглядом «Газового конденсату», який не підлягає акцизному податку, реалізовувалась різнім підприємствам за готівку, які в свою чергу продавали підакцизну продукцію через мережу незаконних АЗС.

Такі дії службових осіб товариства, у період 2022-2023 рр. спричинили значні збитки державному бюджету України.

Згадане товариство, завдяки незаконній діяльності ухилилося від сплати акцизного податку в розмірі понад 12 млн грн.

Наразі проводяться необхідні слідчі дії, встановлюється повне коло осіб причетних до схеми.

Раніше БЕБ вилучило на Одещині 40 тисяч флаконів підробленої парфумерії.

Теги: пальне Бюро економічної безпеки України Чернігівщина

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