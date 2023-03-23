Правоохоронці викрили масштабне виробництво контрафактного пального

Товариство завдяки незаконній діяльності ухилилося від сплати акцизного податку в розмірі понад 12 млн грн

Детективи Бюро економічної безпеки України, за оперативного супроводження головного оперативно-розшукового відділу Чернігівського прикордонного загону Держприкордонслужби України, викрили схему незаконного виготовлення та збуту дизельного палива та бензину. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

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«Проведено низку обшуків за адресам здійснення виробничої діяльності та за адресами підприємств, які безпосередньо купували незаконно виготовлену продукцію. Вилучено понад 700 тис. літрів пального вартістю близько 12 млн грн», – йдеться в повідомленні.

Співробітники БЕБ встановили, що особи одного із товариств налагодили переробку нафти та виробництво низькоякісного пального шляхом додавання різних розчинників. У подальшому незаконно виготовлена продукція під виглядом «Газового конденсату», який не підлягає акцизному податку, реалізовувалась різнім підприємствам за готівку, які в свою чергу продавали підакцизну продукцію через мережу незаконних АЗС.

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Такі дії службових осіб товариства, у період 2022-2023 рр. спричинили значні збитки державному бюджету України.

Згадане товариство, завдяки незаконній діяльності ухилилося від сплати акцизного податку в розмірі понад 12 млн грн.

Наразі проводяться необхідні слідчі дії, встановлюється повне коло осіб причетних до схеми.

Раніше БЕБ вилучило на Одещині 40 тисяч флаконів підробленої парфумерії.